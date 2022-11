Sve što treba da znate o najtežem gostovanju Crvene zvezde u Evroligi

Crvena zvezda hoće da prekine od sedam poraza u Evroligi od Albe.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Crvena zvezda je nakon ubjedljive pobjede nad Cibonom ide na dva gostovanja, prvo Albi, a potom Makabiju u Evroligi. Crveno-bijeli su od svih evroligaških timova do sada najteže na kraj izlazili upravo sa Nijemcima protiv kojih imaju sedam uzastopnih poraza.

Ipak, pred meč koji je na programu od 20 časova sa prenosom na Sport klubu Ben Bentil ističe da ekipu ne potresaju raniji porazi. Ovo je novi meč, sa novim trenerom i novim timom!

"Mislim da će biti jako dobra utakmica, ja vidim dosta sličnosti između ta dva tima. Ko bude disciplinovaniji pobijediće. Ovo je nova sezona, nova utakmica, drugačiji su igrači, drugi sistem, drugi trener, zanima nas samo pobjeda, a ne raniji mečevi", istakao je Bentil.

Ognjen Dobrić koji je imao nekoliko promašaja u meču sa Cibonom istakao je da ekipa želi da odigra što bolje protiv Albe, ali da će biti jako nezgodno igrati protiv tima u kome Luk Sikma vodi glavnu riječ.

"Iskoristićemo ova dva-tri dana do utakmice sa Albom najbolje što možemo. Želimo da odigramo što bolju utakmicu. Utakmica sa Cibonom je neki pokazatelj kako želimo da igramo, agresiovno u odbrani, sa što manje padova u igri koje će kvalitetni protivnici znati da iskoriste i kazne. Alba je ekipa koja igra sa mnogo energije, mladi su, ne komplikuju mnogo, sve se vrti oko njihovog glavnog igrača Sikme. Svi znaju svoj posao, koriste svaku priliku, uzimaju svaki šut, trče puno, igraju u tranziciji. Naše je da ih zaustavimo, posebno te otvorene šuteve, da spriječimo igru u tranziciji i da nametnemo naš ritam…“ rekao je Dobrić.

Pogledajte 04:06 KK Crvena zvezda - Alba 2

Njegov šut ga ne služi u posljednje vrijeme, ali ne brine za to. On vjeruje u sebe, a što je bitnije u njega vjeruju i tim i stručni štab.

"Iskreno podržavali su me, cijela klupa, igrači, stručni štab, Vjeruju u taj šut, vjerujem i ja naravno, ali ne mogu sada da kažem da sam u dobroj formi, ali mislim da će i to doći", naglasio je on.

Pred duplo kolo Evrolige novinare je zanimalo i kako se ekipa prilagođava na sistem treninga i igre novog šefa struke Duška Ivanovića. On je jasno rekao šta hoće od tima, a to se igračima izgleda sviđa.

"Mislim da je ovo dobro za tim, program, ekipu. On je dobar trener sa svojom filozofijom na koju se prilagođavamo. Nadam se da može da nas vodi do pobjeda. Pokiušava da nas pripremi i nadam se da zna da nas čeka mnogo utakmica i da je potreban odmor igračima, Ali siguran sam da mu je to jasno. Filozofija mu je dobra, pokušavamo da ga upoznamo, on pokušava da upozna nas", istakao je Ben Bentil.

Pogledajte 02:39 KK Crvena zvezda - Alba 1

