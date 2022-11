U manastiru svi navijaju za Zvezdu! Monah postao hit na internetu, sa Ostroga stigao da bodri crveno-bijele! (FOTO)

Meč u Evroligi obilježila je pobjeda Crene zvezde, ali i svešteno lice koje se potrudilo da omiljenom klubu donese pobjedu.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Asvel u Evroligi (71:67), a u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić" imali su veliku podršku navijača. Među onima koji su bodrili crveno-bijele bio je i nekadašnji nastojatelj manastira Tušimlje na obroncima Golije, protosinđel Ilija Buha! Navijač u mantiji primijećen je u finišu susreta, kada je zajedno sa navijačima iza koša pokušavao da pomogne voljenom timu da stigne do pobjede.

Monah porijeklom iz Prizrena danas je dio bratije manastira Ostrog u Crnoj Gori, a upravo tamo upoznao je jednog bivšeg košarkaša Zvezde. Zbog poznanstva i prijateljstva sa Markom Simonovićem bio je u dvorani da gleda meč Crvene zvezde, pa i pokušao da pomogne igračima na svoj način. Prvo molitvom, a zatim i navijačkim gestom koji je postao hit!

Pokretima rukama karakterističnim za navijače želio je da poremeti koncentraciju Iva Ponsa, francuskog igrača koji je u finišu susreta promašio oba slobodna bacanja. O tome, ali i cjelokupnom iskustvu na ovom meču, protosinđel Ilija Buha govorio je dan nakon meča.

Pogledajte kako je navijao:

"Prvi pomoćnik trenera Crvene Zvezde, Marko Simonović, ljetos je bio u Ostrogu sa porodicom, ja sam bio dežurni, sačekao sam ih, pomolili smo se zajedno, a poslije otišli na kafu. Dao sam im blagoslov, a on me je pozvao da dođem da pogledam neku utakmicu. Ovo je druga koju sam gledao, zbog drugih okolnosti sam u Beogradu, ne mogu uvijek da dođem na utakmicu", objašnjava ovaj monah за "Sputnjik".

Navijač Zvezde u mantiji otkrio je da se tokom meča ispričao sa navijačem pored sebe, kojem je otkrio da crveno-bijeli neće biti poraženi na ovom susretu. Nešto kasnije imao je komunikaciju i sa Ivom Ponsom, ali je ona bila neverbalna - samo pogledom.

"U momentu kada se meč lomio, kada su oni poveli sa dva razlike, sjedio sam i uhvatio sebe da se molim, potpuno nesvjesno. Poslije nekoliko izgovorenih molitava ustao sam i rekao čovjeku pored sebe, ovo sad ne možemo da izgubimo. On je rekao 'nadam se da i igrači to znaju'. Kad je bilo to slobodno bacanje, suđenje je bilo katastrofalno, prvo su pokušali da zamijene igrača koji ga izvodi, a kada su igrači reagovali, onda su, naravno, svi skočili, bilo je mahanja, to su kamere zabilježile. U sekundi sam uhvatio pogled igrača koji je izvodio bacanje, on je brzo sklonio pogled, nije mogao da pogodi", ispričao je navijač Zvezde.

Na društvenim mrežama povela se polemika o tome kako crkva gleda na posjete sportskim događajima, a prije svih šta na ovo ima da kaže iguman manastira Ostrog. "Ne kaže ništa, u manastiru svi navijaju za Zvezdu", zaključio je monah koji je postao talija Crvene zvezde.