Malo smo zaboravili kako je lijepo u Evroligi! Željko Obradović se poklonio Grobarima - "To je bilo PRELIJEPO, hvala!"

Trener Partizana Željko Obradović poslije pobjede protiv Efesa zahvalio navijačima na podršci, a jedan gest mu se posebno svidio.

Izvor: MN PRESS

Partizan je u velikoj borbi pobijedio Anadolu Efes, dvostrukog uzastopnog šampiona Evrope, a trener crno-bijelih Željko Obradović rekao je poslije meča na koji način je razgovarao sa ekipom pred meč. Iza njegovog tima je težak period, čak osam poraza u prethodnih devet mečeva, ali je prije svega borben nastup u duelu protiv turskog tima nagovijestio da stižu bolji dani za crno-bijele.

"Pričali smo, analizirali i podsjetili se da je motivacija najvažnija. Prošle godine smo svi pričali kako je lijepo igrati Evroligu, ali kao da smo svi o tome zaboravili i ušli u kolotečinu. Razlog je sigurno taj, a onda i publika. Zahvalan sam za podršku kada sam izašao na parket, ali ja sam najmanje bitan. Ali ono što igrači osjećaju u svakom trenutku utakmice je nešto što ih nosi i na tome sam neizmjerno zahvalan", rekao je Obradović.

Žoc" se nešto kasnije još jednom dotakao gesta navijača i zahvalio im i za minut ćutanja za Sinišu Mihajlovića.

"Moram da se zahvalim prije svega mom klubu, a poslije toga i svima koji su bili u hali na fantastičnom gestu – minutom ćutanja za Sinišu Mihajlovića. Mislim da je to prelijepo bilo i to što su navijači Partizana pripremili. i još jednom ću da se zahvalim, mislim da je navijanje bilo fantastično. Kad sam postavljen prije godinu i po, rekao sam da su navijači Partizana jedinstveni i da ih molim da pomognu timu, da nas bodre i da tu hoću da se završi sve, da nema razloga da bilo koga prozivaju i vrijeđaju. Molim ih i ovog puta da podrže ovaj tim, mi smo svi ovdje kao jedan, svi radimo u istom cilju, imamo iste želje i u teškim trenucima i u ovim ljepšim. Sezona je duga, ima uspona i padova, ali ako mi ne pomažemo jedni drugima – onda to nikako ne valja."

U analizi utakmice, "Žoc" je ovog puta pohvalio defanzivu svog tima, o kojoj je govorio i u najavi meča.

"Kada pričamo o tome da smo pobijedili Efes, dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope, naravno da je to važna pojbeda za nas, u svakom smislu – i kada je u pitanju samopouzdanje, vjera u sebe i vjera u naše mogućnosti. Upravo o tome sam pričao sa igračima. Čestitam mom timu. Odigrali smo što sam i rekao – defanzivno kako smo trenirali. Počeli smo tako utakmicu, svaki meč ima uspona i padova, ali smo držali agresivnost i konačno smo uspjeli da pobijedimo u završnici koja je bila kao i u svim ostalim utakmicama. Mada je i u toj završnici ponovo bilo nekih nevjerovatnih stvari, ali to je košarka. Stvarno se nadam da će ova utakmica pomoći da steknemo samopouzdanje i da ponovo analiziramo neke detalje, pogotovo na kraju utakmice, koji moraju da budu bolji. Vjerujemo da imamo kvalitet da možemo da igramo protiv svih timova – kako u Evroligi, tako i u ABA ligi."