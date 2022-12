"Fakundo Kampaco? To je već vaš posao!" Željka Obradovića pitali za Argentinca u Zvezdi – Mi idemo na Kalenić pijacu!

Trener Partizana poslije pobjede protiv Anadolu Efesa bio upitan za Fakunda Kampaca i Crvenu zvezdu.

Izvor: MN PRESS

Trener Partizana Željko Obradović bio je poslije velike pobjede prtiv Efesa upitan i za najavljeni dolazak argentinskog plejmejkera Fakunda Kampaca u Crvenu zvezdu.

Odgovorio je da ne želi da govori o tome šta rade drugi timovi: "To je već vaš posao. Vi se bavite time. Ja 30 i nešto godina od kada sam prvi put postao trener Partizana nikada nisam komentarisao druge klubove i njihove poteze. Imam moj tim i moje igrače, imam naše navijače i obraćam se isključivo njima. I pratim isključivo ono što se tiče nas. Šta rade drugi, nikad me nije zanimalo. Mislim da su to stvari vaspitanja. To je stvar vaspitanja. Da se baviš sobom, svojim timom, a to što ostali rade su njihovi problemi", izjavio je Obradović.

Da li je Partizan aktivan na tržištu? Šef struke crno-bijelih je rekao da nije i da će u Humskoj nastaviti do kraja sa istim timom – bez promena.

"Jedino ako poranimo sutra ujutru, da odemo na Kalenić pijacu. Da tamo proberemo neko lijepo voće i povrće, to je jedino što možemo da uradimo", rekao je Obradović uz osmijeh, pa nastavio:

"Naravno da ne. Ne razmišljamo o tome i ne znam odakle insinuacije u tom smjeru. Imamo naš tim, igračima vjerujem od prvog dana i vjerovaću im. Sa Zoranom (Savićem) i stručnim štabom sam napravio tim, imali smo povrede u toku sezone i doveli smo momka koji je izvanredan, Vladimira Brodzijanskog i to je to. Čekamo da se vrati Balša (Koprivica) i idemo do kraja sa istim timom", zaključio je "Žoc" priču o tome.