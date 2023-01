LUKA DONČIĆ OPET UBACIO 50! Slovenac igra kao NIKAD, ne mogu da ga zaustave!

Sjajan nastup Slovenca u pobjedi Dalasa protiv San Antonija.

Slovenački as Luka Dončić postigao je čak 51 poen u uzbudljivoj pobjedi Dalasa protiv San Antonija, 126:125. Bio je to treći put u posljednjih šest utakmica da je on postigao više od 50 poena (s tim da je protiv Njujorka ubacio čak 60), a ujedno i šesti trijumf u nizu njegovog tima, koji sada ima skor 21-16.