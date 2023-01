Kampaco propušta evroligaški derbi i ovih 8 mečeva: Brutalna suspenzija za Zvezdu, evo gdje sve neće biti Argentinca!

Ovih osam utakmica Fakundo Kampaco će propustiti do marta kada će isteći suspenzija za registraciju košarkaša Crvenoj zvezdi.

Evroliga je brutalno kaznila Crvenu zvezdu suspenzijom i beogradski tim neće moći da registruje igrače sve do 28. februara. Loše vijesti za crveno-bijele objavljene su na sajtu Evrolige, a to znači da Fakundo Kampaco neće biti u timu Zvezde u najboljem evropskom takmičenju sve do meča protiv Bajerna u Minhenu 2. marta 2023, što je najraniji mogući datum njegovog debija u Evroligi!