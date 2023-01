Zvezda hoće da obori suspenziju - to može samo na jednom mjestu: Evroliga jasno stavila do znanja - Žalite se njima!

Crvena zvezda je suspendovana i ne može da registruje igrače i trenere do marta 2023. godine, a na tu odluku Evrolige može da se žali na samom jednom mjestu.

Crvena zvezda je dobila najgore moguće vijesti, moraće da igra bez Fakunda Kampaca do 28. februara 2023. godine! Iako je crveno-bijeli tim još u 2022. doveo Argentinca kao veliko pojačanje, on će ostati igrač samo za ABA ligu poslije suspenzije koja je postala zvanična 4. januara.

"Evroligin finansijski panel, nezavisno regulatorno tijelo, je uvelo sankciju prema kojoj Crvena zvezda neće moći da registruje košarkaše i trenere do 28. februara 2023. godine, a uz to će biti kažnjena sa 25.000 evra zbog ozbiljno kršenja pravila o finansijskoj stabilnosti i fer pleju", stoji u saopšenju Evrolige nakon koga je ranije izrečena privremena suspenzija kluba sa Malog Kalemegdana postala i zvanična i sa jasnim rokom trajanja - do marta!

Potom se oglasila i Crvena zvezda. Ekspresno je izdato saopštenje u kome se navodi da crveno-bijeli namjeravaju da u narednim danima na sve načine "obore" ovu suspenziju.

"KK Crvena zvezda Meridianbet smatra da je ova kazna izuzetno stroga i nastaviće u narednim danima svim pravnim i dozvoljenim sredstvima da se bori da „obori“ ovu kaznu! O svim daljim detajima klub će svakodnevno obavještavati javnost", navodi se u saopštenju KK Crvena zvezda. Ali, kako Crvena zvezda može da se "obori" ovo?

EVROLIGA JE JASNO REKLA - SAMO NA JEDNOM MJESTU!

Evroliga je u svom saopštenju jasno napisala da je jedino mjesto na kome Crvena zvezda može da se žali na ovu odluku Lozana!

"Ova odluka može da bude stavljena na apelaciju pred Sud za sportsku arbitražu", navodi se u saopštenju Evrolige, što znači da su svi pokušaji da se situacija izmiri direktno sa Evroligom propali i da ovo upravne strukture i pravni organi Evrolige neće uzimati u obzir dalje žalbe crveno-bijelih.

Sud za sportsku arbitražu u Lozani (CAS) je posljednja instanca na koju sportski akteri idu kada iscrpe sve ostale pravne instance, ali s obzirom da suspenzija za Zvezdu traje do kraja februara vrlo je teško zamislivo da će crveno-bijeli uspjeti prije 28. februara do kada je datirana kazna da stignu na red za suđenje u Lozani.

Ipak, klub je najavio da će uraditi sve da "obori" kaznu i suspenziju, a Evoliga je navela da je CAS jedino mjesto na kome je to moguće. Druga opcija je da izvršni direktor takmičenja Maršal Glikman poništi kaznu crveno-bijelima, pošto po pravilniku ima pravo na to.