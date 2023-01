ŠOK IZ EVROLIGE - CRVENA ZVEZDA BRUTALNO KAŽNJENA! Kampaco još dugo neće na teren - evo svih detalja suspenzije!

Evroliga je kaznila Crvenu zvezdu i neće biti ništa od registracije Fakunda Kampaca do marta!

Izvor: MN PRESS

Jako loše vijesti za Crvenu zvezdu iz Evrolige!

Zvanično je objavljeno na sajtu ovog takmičenja da su crveno-bijeli kažnjeni suspenzijom od strane panela za Finansijski fer plej Evrolige i da neće moći da registruju nove igrače do 28, februara ove godine.

To znači da Fakundo Kampaco neće moći da igra za Zvezdu još puna dva meseca u Evroligi, a uz sve to će tim sa Malog Kalemegdana morati da plati i 25.000 evra kazne.

"Evroligin finansijski panel, nezavisno regulatorno telo, je uvelo sankciju prema kojoj Crvena zvezda neće moći da registruje košarkaše i trenere do 28. februara 2023. godine, a uz to će biti kažnjena sa 25.000 evra zbog ozbiljnog kršenja pravila o finansijskoj stabilnosti i fer pleju", navodi se u saopšenju Evrolige.

U saopštenju Evrolige se navodi da je slučaj zbog koga je Crvena zvezda kažnjena procijenjen od strane nezavisne komisije koja ocjenjuje finansijsko poslovanje klubova i da je taj izvještaj podnesen još 1. decembra 2022, godine. Nakon toga je Zvezdi izdata privremena zabrana registracije igrača.

"Sankcije su takve zbog ozbiljnosti prekršaja koji se tiču zakasnelih isplata igračima u ovoj i prethodnim sezonama, kao i zbog netačnih informacija koje je klub davao i tako je doazio do nepoštene prednosti. Panel je takođe uzeo u obzir i to što je Crvena zvezda u prethodnim godinama dva puta kažnjena i ovo je upozorenje za klub za sve moguće buduće prekršaje koji bi mogli da vode i do toga da se ekipi oduzimaju pobjede", navodi se u saopštenju Evrolige.

