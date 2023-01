Crvena zvezda i Partizan pokušavaju da se domognu plej-ofa Evrolige, a nisu daleko na pola sezone. Ovako za sada stoje stvari...

Izvor: Mn Press/Euroleague.net

Malo po malo i došli smo na pola sezone u Evroligi. Najjače košarkaško takmičenje u Evropi opravdalo je očekivanja i za sada može da se kaže da je sezona 2022/23 verovatno i najudjednačenija od kada se igra po novom formatu, pošto prvog i posljednjeg na tabeli dijeli "samo" šest pobjeda. A znalo je to nekada da bude i dvocifreno...

To će reći da su na pola sezone i dalje svi u igri za TOP8, pa nas tokom zimskih i proljećnih dana čeka mnogo uzbuđenja. To se posebno odnosi na dva srpska predstavnika Crvenu zvezdu Meridanbet (9-8) i Partizan (8-9) koji "obigravaju" oko gornjeg doma i niko ih ne želi za protivnika, posebno kada igraju na domaćem terenu. To je za sada napravilo ozbiljnu razliku i nema razloga da se ne nadaju da će u nastavku sezone uspjeti da se domognu mjesta u plej-ofu.

Crvena zvezda je za pobjedu uspješnija od Partizana i trenutno zauzima deseto mjesto, iako ima isti skor kao sedmoplasirani Efes. I "tajbrejkeri" bi na kraju mogli da budu odlučujući kada se poslije 34 kola bude podvlačila crta - prvo će se gledati međusobni skor, pa koš razlika u međusobnim duelima, veći broj postignutih koševa u toku sezone... Sve ove stvari moraće da paze "vječiti" i da se na svakoj utakmici bore za što ubedljiviju pobjedu, pošto kvalitet timova nikada nije bio ovako izjednačen - i upravo bi detallji mogli da naprave razliku.

Zanimljivo je da je Zvezda sezonu počela sa četiri poraza, odnosno imali su samo 1-6 za vrijeme Vladimira Jovanovića, da bi dolazak Duška Ivanovića sve promijenio. Vezali su šest pobjeda, ostvarili još dvije vrlo bitne, dok su imali i dva nesrećna poraza protiv Barselone i Armanija, kada je malo falilo da dođu do trijumfa.

Vidi opis CRVENA ZVEZDA I PARTIZAN JURE KA TOP8 EVROLIGE: "Vječiti", ovako stoje stvari na pola sezone - detalji odlučuju! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Twitter/@pratim_vas_samo Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Twitter/@pratim_vas_samo Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Twitter/@pratim_vas_samo Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Twitter/@sportklub Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Twitter/@sportklub Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Twitter/@sportklub Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Sportklub/Printscreen Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Twitter/@sportklub Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Twitter/@sportklub Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Sportklub/Screenshot Br. slika: 10 10 / 10

Problem im trenutno pravi manjak plejmejkera - povređen je Vildoza, Kampaco ima "rampu" Evrolige, dok je mladi Topić otišao u FMP - tako da će ovo biti veliki izazov za Ivanovića, posebno ako odluka o Argentincu ostane na snazi do kraja februara.

Što se tiče Partizana, oni su nakon tri startna poraza - vezali tri pobjede, da bi zatim krenuo njihov pad krajem novembra i početkom decembra. Zabilježili su pet uzastopnih poraza, pa se onda opet digli - i napravili novu pobjedničku seriju, i to u teškom rasporedu. Padali su Efes, Bajern, Fenerbahče i Monako, čime je ekipa Željka Obradovića pokazala da joj nedostaje samo malo još uigravanja - i vjere u sebe.

Tako su "arhivirali" sve tijesne poraze i počeli bolje da igraju u završnici, kao što je Žoc i ranije pričao, problem je bio u koncentraciji, a na leđima Pantera, Egzuma i Lesora - nikoga se više ne plaše.

Vidi opis CRVENA ZVEZDA I PARTIZAN JURE KA TOP8 EVROLIGE: "Vječiti", ovako stoje stvari na pola sezone - detalji odlučuju! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Podsjetimo, prvo mjesto u prvom dijelu sezone Evrolige dijeli čak pet timova - svi sa skorom 11-6. To su Olimpijakos, Real Madrid, Baskonija, Barselona i Monako, potom slijedi Fenerbahče jedini sa skorom 10-7, pa dolazi grupa timova među kojima je i Crvena zvezda sa 9-8: Efes, Žalgiris i Makabi. Partizan i Virtus su na 8-9, pobjedu manje ima Valensija, dok skor od šest pobjeda i 11 poraza bilježe Bajern, Armani, Panatinaikosa i ASVEL. Posljednja na tabeli je Alba sa 5-12.

Na redu je "dupli program" Evrolige, tako da će Crvena zvezda iduće nedjelje igrati protiv Real Madrida (10. januar) i Monaka (12. januar) u Beogradu, dok Partizan gostuje Makabiju (11. januar) i dočekuje Baskoniju (13. januar).