Obradović izgubio od Partizana i Zvezde, pa dobio NBA pojačanje! Spekulisalo se da će u Beograd - izabrao je Monako!

Čima Moneke i zvanično je postao novi igrač francuskog tima.

Čima Moneke i zvanično je novi košarkaš Monaka. Prethodnih dana dovodio se u vezu i sa timom Željka Obradovića, ali je na kraju otišao u Francusku. Tako je Saša Obradović poslije poraza od Partizana i Crvene zvezde u Evroligi dobio pojačanje iz najjače košarkaške lige na svijetu i čovjeka koji je bio MVP FIBA Lige šampiona. Potpisao je ugovor do kraja sezone.

U NBA je odigrao samo dva meča, mnogo više je igrao u Razvojnoj ligi i tamo je prosječno davao 17,3 poena i 11,1 skok po meču. "Odabrao sam ovaj klub jer su trener, generalni menadžer i predsjednik kluba pokazali jak interes i bili su direktni. Osjetio sam da me žele i znam da mogu da dam doprinos. Privuklo me j i to što su ciljevi najveći, uz sve to život u Monaku mi je veoma privlačan. Volim da imam miran i srećan život", rekao je Moneke.

Istakao je da je pratio evroligaške mečeve tokom sezone. "Naravno da sam gledao, obožavam ovo takmičenje. Utakmice su bile često u terminima kada sam u Americi bio na treningu, ali sam radio sve da pratim, posebno kada sam slobodan. Gledao sam utakmice monaka i znam koliko je kvalitetan tim. Jedva čekam da zaigram."

Razgovarao je i sa srpskim stručnjakom prije dolaska. "Pričao sam sa Obradovićem i bio je iskren i rekao mi je šta očekuje i od mene i od tima. Rekao mi je šta mogu da doprinesem i kako me vidi u ekipi i zaista cijenim tu vrstu iskrenosti. Čuo sam za njega i ranije i sada mogu da potvrdim da su sve priče o njegovom kvalitetu tačne. Zahtijevan je trener, ima velike zahtjeve i uvjeren sam da ću napredovati u radu sa njim."

Prije četiri godine igrao je za timove u drugoj ligi Francuske, a sada dolazi u Monako iz NBA lige. Prešao je nevjerovatan put u tom periodu. "Imao sam prelijepo putovanje, veliko životno ostvarenje, od malih nogu sam sanjao da igram u NBA ligi i ponosan sam što sam dobio priliku. Nije se završilo onako kako sam želio, rekao bih da ima nekoliko razloga za to, prvenstveno što nisam dobio šansu koja mi je obećana kada sam došao u tim. Bilo je baš frustrirajuće, osjećao sam kao da me ne cijene, bio sam nesrećan, počeo sam da tražim novi izazov i osjetio sam da je to Monako. Igrao sam u B ligi ovdje u Francuskoj, kada je došla korona igrali smo pred praznim tribinama, bilo je baš emotivno, sada sam se vratio ovdje i uvjeren sam da ću u Monaku da budem veoma srećan u narednim godinama", zaključio je Moneke.

