Bajern doživio debakl, Trinkijeri ljut! Italijan opleo po igračima: Niko nije došao na utakmicu!

Bajern Minhen doživio je debakl u šampionatu Njemačke. Na gostovanju je demoliran od strane Ludvigsburga (96:68). Ni u jednom momentu meča Bavarci nisu imali prednost, domaćin je dao prvi koš na utakmici i od tada nije ispuštao vođstvo. Težak udarac za Andreu Trinkijerija.

Italijanski stručnjak bio je vidno iznerviran poslije svega, bio je bijesan zbog onoga što je ekipa prikazala na parketu. "Ne mogu da objasnim šta se dogodilo, ne postoji nikakav izazov. Za mene je ovo najgora stvar koja se dogodila za mojih šest i po godina rada u Njemačkoj. Osramoćeni smo, ovo je dno, teško je progutati sve ovo. Možemo na to da gledamo i kao na susret sa realnošću. Pričamo o tome da smo umorni, tačno je da je ovo treća nedjelja u kojoj igramo tri meča, ali žao mi je, za to mi se je*e. Mi smo ovdje da igramo košarku, da poštujemo ovaj dres i da damo sve na terenu, to nismo uradili", rekao je Trinkijeri.

Već na poluvremenu je Bajern imao čak 23 poena zaostatka (55:32). "Može ovo da bude prekretnica, šta će se dogoditi? Vidjećemo u narednim danima. Ne možete samo da pređete preko ovakvog meča bez analize."

Na kraju je žestoko kritikovao i svoje igrače. "Ovakve utakmice mogu da preokrenu sezonu, jer imate izbor, možete da vidite šta treba da radite i kako to da uradite. To je jedina opcija koju imamo u ovom momentu. Imali smo užasan dan, niko od igrača nije pronašao način da igra. Nije bilo energije, ni intenziteta. Imali smo šest timskih faulova ukupno u prvih 18 minuta meča, za poluvrijeme smo primili 55 poena. Ovo je slika tima koji nije došao na utakmicu. To je nešto što ne mogu da prihvatim", zaključio je Trinkijeri koji sada treba da spremi ekipu za duel sa Efesom u Istanbulu.

Što se strijelaca tiče za ovaj meč, najefikasniji u poraženom timu bili su Kasijus Vinston (21) i Agustin Rubit (16, 4sk), Ognjen Jaramaz je dodao četiri poena za 13 minuta, dok Vladimir Lučić zbog povrede još uvijek ne igra. Kod pobjednika su se istakli Jorman Bartolo (28, 6sk) i Prentis Hab (20, 7as).

