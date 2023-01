Šta se dešava sa Kampacom i Zvezdinom kaznom? Oglasio se JEDINI čovjek koji može da ukine sankcije - evo šta je rekao!

Generalni direktor Evrolige Maršal Glikman pričao je o Zvezdi i Kampacu...

Evroliga neće ublažiti kaznu Crvenoj zvezdi i izgleda da će Fakundo Kampaco morati da čeka mart da debituje u elitnom takičenju! Tako djeluje poslije izjave koju je dao Maršal Glikman, izvršni direktor koji jedini ima mogućnost da pomogne crveno-bijelima i da smanji kaznu.

On je u intervjuu za "Basketnews" pričao upravo o toj situaciji. "Amnestija, tačno, ja sam čovjek koji ima pravo da donese tu odluku. Ali, šta to znači, znači da bi to samo nestalo, kao da se nikada nije desilo", rekao je Glikman i tako praktično između redova poručio da nema namjeru da uradi bilo šta po tom pitanju.

Podsjetimo, Evroliga je kaznila Crvenu zvezdu zabranom registracije novih igrača sve do 28. februara. U obrazloženju je potvrdila da je Zvezda isplatila sva dugovanja, ali da sankcija ostaje na snazi. To znači da srpski tim ima dvije opcije, da čeka istek sankcija ili da se žali Arbitražnom sudu u Lozani.