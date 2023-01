Nedović bi sad igrao u NBA da sam ostao u Zvezdi! Pešić: Ni ja nisam Petruševu dao dovoljno, a pogledajte ga sad!

Selektor Svetislav Pešić komentarisao je igre domaćih igrača za Zvezdu i Partizan i govorio o slučaju "Kampaco"

Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije Svetislav Pešić sarađuje u reprezentaciji ponovo sa Nemanjom Nedovićem (31), koga je trenirao i u Crvenoj zvezdi u sezoni 2011/12. Nakon te takmičarske godine, Mali Kalemegdan napustila su obojica - Nedović je otišao u Lijetuvos Ritas, koji je dobio obeštećenje za njegov odlazak u Golden Stejt narednog ljeta, a Pešić je preuzeo Bajern, sa kojim je bio prvak Njemačke. "Kari" je komentarisao Nedovićeve odlične partije za Crvenu zvezdu ove sezone i smatra da je njemu mjesto u NBA ligi, gdje bi igrao da su ostali zajedno u Beogradu.

"Da sam ostao trener Zvezde, on bi sada bio u NBA ligi. Prerano je otišao u NBA. Da sam bio trener Zvezde, ne bih ga pustio. Prerano je otišao tamo. To je jedna od stvari gdje se moć trenera smanjuje iz godine u godinu. Ili se sluša, ali se ne čuje. Nedović je kompletan igrač, nakupio se internacionalnog iskustva, ima i odgovornost da igra za klub kao Zvezda, od njega se očekuje...", rekao je Pešić za RTS.

Nedović je bio u NBA u sezoni 2013/14, igrao za Golden Stejt, pa se vratio u Evropu.

Selektor je komentarisao nastupe domaćih igrača za Zvezdu i Partizan i naglasio da mu je veoma drago kada vidi da se srpski talenti razvijaju na terenu, a ne samo na treningu. Kao primjer je izdvojio Filipa Petruševa.

"Radujem se kad naši igrači preuzimaju više odgovornosti, kao sad Petrušev. Sada raste iz meča u meč. Učiš najviše iz poraza, imao je sezonu gdje nije dobio dovoljno minuta i nije mu pronađeno radno mjesto. Traži se odmah rezultat i doviđenja. Ni ja mu nisam dao dovoljno, ali znam da je izuzetno talentovan i drago mi je da je taj talenat dokazao da može da igra na višem nivou. Nije lako mladim igračima da igraju u Zvezdi, moraju da preuzmu odgovornost i ja se radujem."

"Kari" je pohvalio i domaće igrače u Partizanu. "Imamo i u Partizanu takvu situaciju. Koprivica je jedan od naših najboljih talenata, imao je tešku povredu, pa bolest, vjerovatno će propustiti cijelu sezonu i to je hendikep za mlade igrače. Vratio se Aleksa Avramović, Trifa igra sve bolje i bolje, kao i Smailagić. Tristan još ne može da igra za reprezentaciju, ali nadamo se da će kad napuni 21 igrati, on to hoće", dodao je on.

Pešić je komentarisao i komplikovanu situaciju Crvene zvezde i Fakunda Kampaca, koji nema pravo nastupa u Evroligi jer nije registrovan zbog kazne koja je izrečena klubu prošle sedmice zbog dugovanja igračima. "To je nezavisna komisija koja je donijela odluku. Ne bih dolivao ulje na vatru. Situacija sa Kampacom je takva da su i on i Zvezda kažnjeni. Prije svega je igrač kažnjen, a Zvezda novčano i time što ne može igrač da igra. Osnova svega je da bi taj novi direktor Maršal Glikman mogao da anulira kaznu. Da li će on to da uradi? Sportski gledano, apsolutno je na strani da se ta odluka anulira i da se nađe rješenje da nastavi da igra."