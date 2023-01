"KAMPACO? NAJBOLJI IGRAČ U ISTORIJI ABA LIGE!" Petrušev dobio "packe" trenera Ivanovića: U pravu je, moram bolje!

Filip Petrušev govorio je o svojoj partiji protiv Monaka.

Izvor: MN PRESS

Filip Petrušev je postigao 21 poen i bio najefikasniji pojedinac u velikoj pobjedi Crvene zvezde protiv Monaka (92:68), međutim bio je kritički nastrojen prema svojoj igri - baš kao i njegov trener Duško Ivanović. Statistika nije sve i zbog toga Petrušev dobro zna da je mogao bolje, posebno kada je igra u odbrani - i reagovanje na sudijske odluke. Upravo zbog njih ga je Ivanović u jednom trenutku poslao i na klupu jer nije želio da se "unervozi".

"Rekao mi je da se smirim i fokusiram, da se ne obazirem na spoljašnje faktore, sudije su počele čudno i ja sam tako odreagovao... Mislim da sam u odbrani mogao bolje, to me je poremetilo u početku, a u napadu kad ide - ide. Tu se dobro snalazim, ali moram bolje odbranu", rekao je Petrušev koji potpuno razume trenerove zamjerke u odbrani: "To su stvari kod Duška Ivanovića koji moraju da se ispoštuju, nije bitno da li je pet ili 25 razlike. Time se dobijaju utakmice. Danas smo imali dobru energiju".

Petrušev je istakao i da je ovo bila vrlo bitna pobjeda za Zvezdu, posebno jer su u posljednjih nekoliko mečeva u Evroligi gubili kod kuće i morali su da se "revanširaju" navijačima, a povremeno bace pogled i na tabelu Evrolige gdje trenutno dobro stoje sa pozitivnim skorom (10-9) i mogu da se nadaju plej-ofu.

"Pratimo naravno, vidimo sve, ali ima još puno utakmica da se igra i svaka je bitna. Tu su svi na pobjedu ili dvije, ali moramo ići lagano i vidjećemo gdje smo. Super je igrati pred punim tribinama i daju nam energiju, ne osjećamo umor kad ih vidimo. Kod nas nema opuštanja, igramo na svaka dva dana, pa nas sad čeka Budućnost koja je jedna od najboljih u ABA ligi. Sada imamo dobar skor, a ne smije da bude opuštanja. Biće dobra utakmica i protiv Žalgirisa pošto smo blizu po skoru", rekao je Petrušev koji se zbunio i u jednom trenutku počeo da priča i na engleskom.

Za kraj, nasmijao se i na to da će Zvezda biti jača u Podgorici za Fakunda Kampaca: "Najbolji igrač u istoriji ABA lige! Potreban nam je kad-tad, a vratiće se... Biće mnogo lakše kada bude na terenu".