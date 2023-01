Kad Luka igra tango, onda i Zvezda pleše! Vildoza je dirigent Duškovog orkestra: "Jedva čekam da zaigram sa Kampacom!"

Luka Vildoza vratio se na teren i pokazao koliko je bitan za igru Zvezde.

Izvor: MN PRESS

Kad Luka Vildoza zaigra "Tango argentino" na parketu, onda i Crvena zvezda pleše. U ubjedljivoj pobjedi protiv Monaka (92:68) još jednom svi su mogli da vide koliko je argentinski plejmejker bitan za igru crveno-bijelih. Nije forsirao, bio je 16 minuta na parketu, upisao 9 poena i 3 asistencije, ali je sa nekoliko fenomenalnih poteza dovodio protivnike do ludila, a navijače u ekstazu.

Poslije problema sa povredom koju je zaradio protiv Barse, propustio je duele sa Splitom, Valensijom, MZT-om i Realom, vratio se kada je bilo najvažnije. Pomogao je ekipi da stigne do 10. evroligaškog trijumfa. "Bio je baš lijep osjećaj vratiti se na teren, osjetio sam umor poslije dva sprinta, ali je lijepo opet igrati pred ovim navijačima. Zajedno možemo bilo koga da pobijedimo", počeo je Vildoza.

Navijači su već počeli da se pitaju šta bi bilo je on igrao protiv Reala. "Nisam mogao da rizikujem, dogovorili smo se da ne igram taj meč, već ovaj protiv Monaka. U ovom duelu nije bilo nikakve restrikcije minuta. Duško mi ništa nije rekao, ljekar je kontrolisao sve."

Srpski tim je upisao rutinski trijumf, poslije dužeg vremena nije bilo neizvjesne završnice. "Da, konačno bez drame. Igrali smo odličnu odbranu. Osim Džejmsa, jedino je on poentirao, ostale smo zaustavili. Morali smo bolje da kontrolišemo skok u napadu, druge stvari bile su dobre."

Na pitanje o tome da li je možda bio plan da puste Džejmsa, a da ostale "zaključaju" samo se nasmijao. "Ne, ne, znate koliko je teško Majka čuvati, nikad ne znate koliko će dati. Odradili smo odličan posao sa ostalim igračima. Lazić je uradio najbolje što je mogao protiv Džejmsa"

Veliku pomoć ekipa je imala od navijača, tribine "Pionira" ponovo su bile ispunjene. "To nam je mnogo značilo, njihova podrška nam je preko potrebna, daju nam energiju, posebno kada igramo kod kuće. Moramo da nastavimo da igramo ovako i da pobjeđujemo pred našim navijačima."

Ponovo su svi nosili majice sa natpisima "Oslobodite Fakua" ("Free Facu") i nadaju se da će Evroliga umanjiti kaznu Argentincu, koji prema trenutnoj odluci mora da čeka do 28.2 na evroligaški debi u crveno-bijelom. "Ne znam da li će to pomoći za njegov povratak. Jedva čekam da igramo zajedno, povrijedio sam se kada je on počeo da igra, sada ćemo zajedno igrati u ABA", zaključio je Vildoza.