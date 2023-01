Ovo ne smije da se desi protiv Partizana! Ognjen Dobrić upozorava: To ne možemo da dozvolimo u derbiju!

Ognjen Dobrić pričao je o pobjedi protiv Cedevita Olimpije, greškama, derbiju sa Partizanom koji slijedi...

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda upisala je 14. pobjedu u ABA ligi i to protiv jednog od konkurenata za plej-of. U "Pioniru" savladala je Cedevita Olimpiju (100:95). U uzbudljivom meču publika je mogla da uživa u raznim majstorijama, poput trojke sa pola terena Luke Vildoze, ali je trener Duško Ivanović bio nezadovoljan prikazanim.

Jedan od iks faktora bio je Ognjen Dobrić koji je meč završio bez promašaja, sa 18 poena (4/4 za tri, 3/3 za dva). I on se složio sa iskusnim stručnjakom oko igre crveno-bijelih u ovom duelu. "Bila je dobra moja partija, ali drugo poluvrijeme. Prvim nisam zadovoljan, posebno zbog odbrane, poslije je bilo bolje. Što se ekipe tiče bilo je i dobrih i loših momenata. U trećoj dionici dobro je djelovalo, početak četvrte bio je lošiji, kao da smo spustili gas, oni su dali neke otvorene trojke i prišli su. Uspjeli smo da iskontrolišemo rezultat i da pobijedimo", počeo je Dobrić.

Otkrio je i da je upravo to ono što je Ivanović rekao i igračima u svlačionici. "Baš to je bilo ono što bode oči i nešto što ne smijemo da dozvolimo posebno u nekim većim mečevima. Već u sljedećoj protiv Partizana, to ne smije da se dogodi. Protivnici to kažnjavaju, a na nekom većem nivou možda nećemo uspjeti da se vratimo u utakmicu, moramo da budemo pažljivi. Ne mislim da smo imali loš pristup ili umor, možda smo se malo opustili, što nije dozvoljeno u ovakvim utakmicama. Oni su kvalitetna ekipa koja je to kaznila, našim kvalitetom smo uspjeli da se izborimo i da dođemo do pobjede".

Slijedi drugi evroligaški derbi (petak 19 časova), prvi je Zvezda dobila u "Areni" trojkom Nemanje Nedovića, sada se igra u "Pioniru". Ulog će biti ogroman, pored standardnog pritiska koji derbi donosi, ekstremno je važan i za plasman među najboljih osam timova. Zvezda ima skor 10-10, Partizan je na 9-11.

"Svaka utakmica nam je bitna za plej-of, derbi kao derbi, znaju svi dobro koliko je bitna utakmica u Srbiji, još u Evroligi. Donosi mnogo, sve oči uprte su u tu utakmicu. Imamo dovoljno vremena da se odmorimo i da se pripremimo za meč u petak, da damo sve od sebe. Da smanjimo žute minute i padove u igri, da odigramo dobar meč i nadam se da ćemo doći do pobjede", zaključio je Dobrić.

