"Zvezda ovako NE BI trebalo da igra!" Duško Ivanović: Umor? Kakav umor, od čega? Ma, dajte...

Trener Crvene zvezde kritikovao igru ekipe poslije pobjede protiv Cedevita Olimpije.

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Crvena zvezda pobijedila je Cedevita Olimpiju, a trener crveno-bijelih Duško Ivanović kritikovao je nekoliko stvari u igri svog tima.

"Jedino je pozitivno što smo pobijedili, sve ostalo je bilo... Ne kažem loše, ali ne onako kako bi Zvezda trebalo da igra. Igrali smo bez agresivnosti, bez koncentracije i to nije put. Još ima mnogo da se igra - i u ABA ligi i u Evroligi i to je dugačak put, na kojem moramo da budemo istrajni i da znamo šta hoćemo, ali to večeras nije bio put".

Crnogorski stručnjak dodao je bez potpitanja: "Sad mi dođe, taj put... U jednoj basni od mog pokojnog tasta Muse Đokovića, crnogorskog književnika koji je napisao puno knjiga, pitaju kornjaču koji je dug put, koji je najduži? A kornjača kaže - pogrešan i kad tapkaš u mjestu. E, to smo mi večeras radili".

Na pitanje da li sve loše pripisuje umoru ili pristupu, Ivanović je odgovorio: "Kakav umor? Od čega? Žalgiris? Kad je to bilo... Dajte, kakav umor".

Na konstataciju da meč vjerovatno nije bio po njegovom ukusu, Ivanović je rekao:

"Znali smo da će Cedevita Olimpija da igra na ovaj način, izvanredni su šuteri i večeras su zaista igrali sjajno - i taktički i pogodili su teške šuteve, ne mogu ništa da kažem. To je njihova igra. Bili smo spremni, nismo imali nervozu, dali su nam nekoliko trojki baš sa dobrom odbranom,ali i sedam-osam na vrlo lošu odbranu. Sve u svemu, mislim da je ekipa imala stabilnost i vjeru da možemo da pobijedimo, ali to nije taj put".

Da li ima nešto čime je Ivanović zadovoljan? "Rekao sam na početku, pobjedom. Zadovoljan sam trećom četvrtinom kad su Dobrić i Lazić igrali odbranu kako treba, da se pritisne lopta. Tad se igra lagano. A kad smo odvojeni u odbrani, onda je to teška stvar".

Crvena zvezda će se u narednim danima pripremati za meč protiv Partizana, zakazan za petak u okviru Evrolige u petak, u hali "Aleksandar Nikolić".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!