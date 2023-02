Kajri opet pravi haos, njegov tim je u šoku: Samo se pojavio i rekao - hoću da idem, imate nedjelju dana!

Kajri Irving je pred sam rok za trejdove potpuno šokirao Bruklin.

Nema mira Kajri Irving! Doveli su ga Bruklin Netsi da im bude oslonac "velike trojke", ali on im od tada pravi probleme. Stigao je 2019. godine, a od tada je prvo odbijao da se vakciniše i zbog toga nije mogao da igra, zatim je imao sukobe sa trenerom, a sada kada je konačno proigrao traži da ide!

Rok za trejdove u NBA je u četvrtak, a Irving, kome ugovor sa Bruklin Netsima ističe na kraju sezone, upravo je rekao čelnicima Netsa da nema namjeru da produži saradnju!

Ostavio je tako dvije mogućnosti pred timom, a to je da sa njim pojure titulu do kraja sezone ili da ga do 9. februara nekome trejduju!

Ove sezone Kajri Irving prosječno bilježi 27,1 poena uz 5,3 skoka i 5,1 asistenciju po meču, a Bruklin je trenutno četvrti na Istoku i bori se za što bolju poziciju pred plej-of i za šansu da se osvoji NBA prsten. Sa ovakvim potezom Irvinga sve to će biti mnogo teže...