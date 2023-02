GOTOVO - Ništa od Crvene zvezde i Miloša Teodosića: Bivši kapiten Srbije dogovorio sve, potpisuje novi ugovor!

Iskusni 35-godišnji plejmejker Virtusa Miloš Teodosić će prema pisanju italijanskih medija ostati samo nedosanjan san navijača Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Miloš Teodosić ostaje u Virtusu! Iako je bilo riječi da je Crvena zvezdazainteresovana za njega, pa čak i da je bilo pregovora o dolasku nekadašnjeg kapitena Srbije na Mali Kalemegdan, italijanska "Republika" navodi da će iskusni plej ostati u Bolonji.

Teodosić je stigao u Virtus nakon povratka iz NBA lige 2019. godine, potpisao je višegodišnji ugovor, a onda je 2021. godine produžio saradnju za još dvije sezone. Na kraju ove godine taj ugovor mu ističe, a Serđo Skariolo očajnički želi da ga zadrži. Navodno je sve dogovoreno oko jednogodišnjeg produžetka saradnje.

"Republika" navodi da Crvena zvezda želi da vidi Teodosića u timu, ali da je ostanak u Virtusu i saradnja sa Skariolom i dalje prva opcija za iskusnig 35-godišnjeg plejmejkera.

Teodosić je karijeru počeo u FMP-u, odakle je 2007. godine otišao u Olimpijakos gdje je igrao do 2011. Zatim je do 2011. do 2017. nastupao za CSKA u Moskvi, a onda se otisnuo u NBA i u dresu LA Klipersa proveo dvije sezone prije nego što se vratio u Evropu i zaigrao u Italiji. Ove sezone u Evroligi je bilježio prosječno 10,1 poena i 5,8 asistencija, a sa Virtusom je prošle godine uspio da osvoji Evrokup.