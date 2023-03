FRKA! LUKA DONČIĆ "SAČEKAO" BUKERA! Na sekund do TUČE na terenu - trener pretrčao cijeli teren da ga zaustavi!

Luka Dončić i Devin Buker ušli u sukob na utakmici Dalas - Finiks. Njihova netrpeljivost odavno traje

Luka Dončić i Devin Buker ušli su u klinč na utakmici Dalas - Finiks. Slovenac je napravio faul poslije promašaja i povio se nakon pretrpljenog udarca od Kevina Durenta. Buker je na to očigledno počeo da dobacuje ka Dončiću i njegovom saigraču Redžiju Buloku. Kad je Buker zakoračio ka Buloku, Luka je skočio i toliko se unio u lice asa Finiksa da su se sigurno i dodirnuli. S obzirom na to da im to nije prvi sukob, mnogi su skočili da ih razdvoje, a trener Dalasa Džejson Kid pretrčao je cijeli teren da bi zaustavio Dončića.