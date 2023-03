U Efesu se žale na skandiranje u Pioniru: "To NIJE košarkaško okruženje!"

Pomoćni trener Efesa o skandiranju navijača Zvezde usmjereno ka šefu struke prvaka Evrope Erginu Atamanu.

Izvor: MN Press/YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Poslije pobjede Crvene zvezde protiv Efesa (92:75), novinarima se na konferenciji obratio pomoćni trener turskog tima Jakup Sekizkok, s obzirom na to da je prvi trener prvaka Evrope Ergin Ataman isključen zbog dvije tehničke greške.

Asistent turskog stručnjaka govorio je o tome da su navijači Zvezde konstantno vikali Atamanu pogrdne riječi ("F**k you Ataman"), dok je za to vrijeme šef struke Efesa ulazio u polemiku sa sudijama, trčao za njima, svađao se, pratio ih na putu ka svlačionici...

Nakon meča, Sekizkok počeo je konferenciju za novinare razgovorom o tome.

"Prije svega, žao mi je što su navijači cijelu utakmicu neprikladno vikali ka treneru Atamanu. To nije adekvatno za košarku i to nije košarkaško okruženje. Što se tiče utakmice, Crvena zvezda se borila veoma snažno cijelu utakmicu, igrali su čvrstu, fizičku odbranu. Uspjeli smo da pronađeno ofanzivni ritam do posljednje četvrtine, vodili smo tada poen prednosti, a od tog trenutka izgubili smo energiju, ritam u napadu i to je uticalo na našu odbranu. Oni su tako ostvarili laku pobjedu na kraju četvrte četvrtine. Bez obojice plejmejkera bilo nam je teško da igramo, ali kao što sam rekao, 32, 33 minuta bili smo u igri i zadovoljni smo borbom naših igrača. Pošto je ovo dupla nedjelja Evrolige, sutra ćemo trenirati i bićemo spremni za petak".

