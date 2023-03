Miloš Teodosić više nije član reprezentacije Srbije, a po mišljenju Nenada Krstića to nije smjelo da se desi.

Izvor: MN Press/Tweet/Jaomile podcast

Miloš Teodosić i sa 35 godina dominira u Evroligi, ali ga nema u reprezentaciji Srbije. Nedavno selektor Svetislav Pešić nije želio da odgovori na pitanje o njegovom odsustvu iz reprezentaciji, a gostujući u "Jao Mile" podkastu nekadašnji kapiten nacionalnog tima Nenad Krstić se oglasio o cijeloj situaciji.

Krstić je kapitensku traku nacionalnog tima predao upravo Teodosiću, a sada je istakao da je način na koji je iskusni plejmejker završio reprezentativnu karijeru nije bio adekvatan. Nakon što je igrao u kvalifikacijama za "orlove" selektor Pešić nije pozvao Teodosića na Eurobasket u Češkoj i Nemačkoj. Po Krstićevom mišljenju, sve je moralo mnogo drugačije da se uradi.

"Da li bi on doprinio nešto, ja sad to ne ulazim, ali bilo je loše urađeno prema Miloši koji ja znam da je dolazio i igrao kvalifikacije kada mu je dijete bilo u bolnici i kada je bio povrijeđen, bio je uvijek tu za reprezentaciju. Da mu se na taj način to uradi... Pritom znam koliko ga je to pogodilo", rekao je Nenad Krstić.

Vidi opis KRSTIĆ DIGAO GLAS - NISMO SMJELI TO DA URADIMO TEODOSIĆU! Progovorio o odlasku iz reprezentacije, ovo nismo znali Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nekadašnji reprezentativac Srbije, bivši NBA košarkaš, a sada voditelj "Jao Mile" podkasta Mile Ilić se složio sa mišljenjem svog gosta.

"Ono što sam ja rekao ke da takvom igraču koji je mnogo toga donio za Srbiju, kako god. na taj nači nikako nije smjelo da se to uradi. Ili ga zoveš ili ga ne zoveš", rekao je Ilić, na šta se Krstić složio i završio priču sa: "Nikako!"