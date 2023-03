Nova povreda Bogdana Bogdanovića, nastavlja se košmarna sezona

Bogdan Bogdanović je opet morao da preskoči meč zbog povrede.

Izvor: Profimedia

Novi problemi za Bogdana Bogdanovića! Baš nema sreće ove sezone srpski bek koji je propustio veliki dio sezone zbog povrede koja ga je mučila i na ljeto kada nije mogao da zaigra za Srbiju na Eurobasketu u Češkoj i Nemačkoj.

Sada je propustio meč Atlante sa Bostonom zbog bola u leđima, a osim njega na terenu nije bilo ni Deandrea Hantera, što je prekinulo niz od sedam utakmica u kojima je tim Hoksa bio kompletan. Bez Bogdanovića Atlanta je izgubila meč, a tim se nije oglašavao i nije bilo riječi o tome da li je u pitanju ozbiljnija povreda ili je Bogdan meč propustio samo iz predostrožnpsti.

Ove godine on je odigrao 42 meča na kojima prosječno bilježi 14,4 poena, 3,3 skoka i 3 asistencije, a ove godine je više puta imao problema sa povredama. Nakon što se dugo oporavljao nakon operacije koljena u februaru ga je mučio kuk, a sada su problem leđa. U NBA karijeri je u svakoj sezoni osim sezone 2020/21 odigrao preko 60 mečeva za svoj tim, a sada to neće uspjeti jer Atlanta do kraja sezone igra još samo 14 utakmica.