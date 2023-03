Znali smo da ćemo da pobijedimo, a znao je i Partizan! Ivanović šokirao: To je najbolje ili najgore po nas!

Duško Ivanović je poslije meča sa Partizanom i poraza u derbiju istakao da je zadovoljan igrom svog tima.

Izvor: Youtube/ BC Partizan TV/Screensh

Crvena zvezda Meridianbet je poražena od Partizana u drugom "vječitom derbiju" ove sezone u ABA ligi, a nakon utakmice trener Duško Ivanović je istakao da je i pored poraza zadovoljan igrom svog tima u većem dijelu meča.

"Mislim da smo igrali u većem dijelu utakmice vrlo dobro. U drugom poluvremenu smo imali problema sa izgubljenim loptama, imali smo neke greške u odbrani i probleme u napadu", počeo je Ivanović.

Dobio je pitanje da li je ovaj meč bio sličan kao meč sa Panatinaikosom u Evroligi, ali sa tim se nije složio. "Nema nikakve veze, ja se izvinjavam vama, ali ovo nema nikakve veze sa utakmicom sa Panatinaikosom. Ali baš nikakve", istakao je on.

Na pitanje da li njegova ekipa smije da ispusti prednost od 20 poena i da "padne bez dizanja", prvo se nasmijao, pa onda rekao šta je za njegovu ekipu i njega najbitnije nakon svega.

"Za mene je najvažnije kod ove utakmice i to sam rekao prije utakmice, 'filing' koji ćemo da imamo ja i moji igrači poslije meča. Nebitno da li smo dobili ili izgubili. A mi smo sigurni da ćemo dobiti, a što je najbolje ili najgore za nas, Partizan je isto znao da ćemo dobiti!", rekao je Ivanović, a na pitanje novinara da li su dobro čuli šta je rekao pojasnio je: "Ne 'filing' koji ćemo imati, nego koji imamo. Da, da, to!"

Fakundo Kampaco je završio meč osam minuta prije kraja, Hasan Martin i Luka Mitrović su takođe imali problema sa faulovima, ali to nije presudilo po Ivanoviću.

"Imali smo problema sa ličnim greškama naših visokih igrača i to nam je bio problem. Imali smo puno problema sa faulovima, ali mislim da to nije toliko odlučilo. Možda u unutrašnoj igri sa Lesorom, ali ostalo nije. Mislim da smo morali da igramo bolje, promašili smo neke otvorene šuteve, što kod Partizana nije bio slučaj, oni su svoje šuteve pogodili", zaključio je on.