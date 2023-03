Njegov tim primio 150 poena, a Boban oduševio: Za 10 minuta uradio sve, zbog ovoga mora da igra!

Boban Marjanović je za deset minuta ostavio sjajan utisak na terenu i bar u timu Hjustona bi morao da dobija više šanse.

Boban Marjanović radi sve po starom, kad god dobije nekakvu minutažu on je dobro iskoristi. Sada je njegov Hjuston ubjedljivo poražen od Memfisa 151:114, a gorostasni centar iz Srbije je igrao deset minuta. Za to vrijeme je postigao 4 poena, imao je 5 skokova i 2 asistencije. Na kraju nije to mnogo pomoglo Rokitsima koje je sa 30 poena izrešetao Luk Kenard, dok je povratnik na teren Dža Morant imao 18.