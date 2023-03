Boban potezom uz zvuk sirene dobio meč u Hjustonu! (VIDEO)

Boban Marjanović je prvi put u NBA karijeri uspio da svojim potezom riješi meč!

Boban Marjanović je na terenu proveo dva minuta i 12 sekundi, od statistike mu je upisan samo jedan skok, a zapravo je dobio Hjuston Roketsimameč sa Nju Orleans Pelikansima! Kako? Pa onako kako samo on može!

Vodio je Hjuston 114:112, a Pelikansima je ostao jedan napad i 0,4 sekunde na semaforu. Za to vrijeme je teško uputiti šut ka košu, ali je moguće i Pelikani su na tajmautu nacrtali akciju, ali nisu očekivali da će mladi trener Hjustona Stiven Silas iskoristiti svoje tajno oružje ovom prilikom. To tajno oružje su bile ogromne ruke Bobana Marjanovića!

Gorostas iz Boljevca je ušao na teren i zadatak mu je bio da samo pipne loptu pri izvođenju iz auta, jer bi u tom slučaju meč bio gotov prije nego što bi lopta došla do bilo kog igrača protivničnog tima. I uspjelo je! Sa visinom od 224 centimetra i rasponom ruku 239 centimetara uspio je da dohvati loptu i završi utakmicu! Pogledajte i kako:

Nakon utakmice trener Stiven Silas ga je javno pohvalio i istakao da mu je vrlo drago što je srpski centar uspio da završi ovaj meč. "To je bilo sjajno, ja sam bio srećan zbog njega. Nije imao mnogo šanse da utiče na utakmice. Ušao je u drugoj četvrtini i malo igrao, a onda smo mislili da će nam trebati u posljednjem napadu. Sada je pipnuo loptu i čim je to uradio meč se završio", rekao je on.

Hjuston je u seriji od tri pobjede, ali je i dalje pri dnu Zapadne konferencije i mlada ekipa iz Teksasa se nada da bi uz visokog pika na draftu naredne godine mogla da se bori za plejof naredne sezone. Što se Marjanovića tiče on je ove godine dobio otkaz kako bi mogao da bude odrađen jedan trejd Hjustona, a potom je ponovo potpisao ugovor sa ekipom iz Teksasa i inkasirao još oko 800.000 dolara.