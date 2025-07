Srbija osvojila čak 14 medalja na EYOF-u: Ispisana istorija, pogledajte ko je budućnost srpskog sporta

Srbija je napravila neverovatan uspeh i na Evropskom olimpijskom festivalu mladih osvojila je čak 14 medalja

Izvor: Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Ljetnji Evropski olimpijski festival mladih je završen u Skoplju. Održana je svečana ceremonija zatvaranja, a Srbija je na takmičenju osvojila čak 14 medalja. Od toga šest zlatnih, dvije srebrne i šest bronzanih. Takmičenje na EYOF-u završila je na devetoj poziciji.

Ovo je do sada najbolji rezultat Srbije na ovom takmičenju. Do sada je rekord bio 10 medalja i to u Tampereu 2009. godine. Sada je ta brojka uvećana za još četiri odličja i to je pokazatelj da srpski sport ima svijetlu budućnost. Zastavu Srbije na zatvaranju nosili su Anastasija Živković i Boris Janković, a naredni EYOF je za dvije godine u italijanskom gradu Linjanu.

Zlatne medalje za Srbiju osvojili su:

Anastasija Živković i Stefan Agović (streljaštvo, miks vazdušna puka 10m)

Boris Janković (džudo, do 66 kg)

Veljko Varničić (džudo, do 73kg)

Aleksandra Andrić (džudo, do 70 kg)

Nina Zećirović (tekvondo, do 63 kg)

Aleksandra Andrić, Nina Andrić, Milica Radaković, Petar Novaković, Veljko Varničić, Nikola Obradović, Nikola Radanović, Mara Rašić, Nemanja Simić i Anja Jovanović (džudo, miks tim)

Srebrne medalje osvojili su:

Uroš Gajić (streljaštvo, vazdušni pištolj 10m)

Anastasija Živković (streljaštvo, vazdušna puška 10m)

Bronzane medalje osvojili su:

Tina Ninić (tekvondo, do 49kg)

Nikola Kljajić (tekvondo, do 63 kg)

Nina Andrić (džudo, do 63kg)

Milica Radaković (džudo, preko 70kg)

Teodora Latas i Aleksa Radovanović (badminton, miks dubl)

Anastasija Živković i Stefan Agović (vazdušna puška, 10m duo hit/miss)

(MONDO)