Partizanova evroligaška računica: Samo ČUDO blokira Top 8, pobjede lansiraju ka vrhu tabele!

Partizan se nalazi u odličnoj poziciji pred posljednja dva kola i već može da misli na rivala u četvrtfinalu.

Košarkaši Partizana su u Beogradu savladali Real (104:90) i tako praktično stavili tačku na svoju borbu za četvrtfinale Evrolige. Ogromne su šanse da se crno-bijeli nađu u doigravanju, a jedini scenario po kojem se to neće desiti je da od narednih šest mečeva koji im određuju sudbinu nijedan ne bude završen onako kako oni žele.

Šanse za to su minimalne, pa bi beogradski tim u posljednjem kolu protiv Panatinaikosa mogao da slavi veliki uspjeh - plasman u četvrtfinale takmičenja koje nije igrao gotovo deceniju. Po riječima Željka Obradovića, ali i nekoliko igrača Partizana nakon pobjede protiv španskog tima, crno-bijeli se neće zadovoljiti samo igranjem... Pred njima su još dva veoma važna meča, pa bi i pozicija pred plej-of mogla da bude bolja!

Da, Partizan neće biti tek učesnik doigravanja u Evroligi. Kako stvari stoje, do kraja ligaškog dijela sezone daleko su veće šanse da se Partizan bori za bolju poziciju na tabeli nego da strijepi za svoje mjesto među osam najboljih timova na kontinentu. Koliko bolje mogu crno-bijeli?

5. mjesto - POSTOJI ŠANSA!

Nakon odigranog kompletnog 32. kola možemo da zaključimo - Partizan može da se nada i petoj poziciji na kraju ligaškog dijela Evrolige. Istina, za to će morati da mu se poklope gotovo svi rezultat direktnih rivala, ali nada da će u četvrtfinalu elitnog klupskog takmičenja u Evropi imati lakšeg rivala je tu!

Šta je potrebno Partizanu? Crno-bijeli imaju lošiji međusobni skor od Makabija (za jedan poen) i lošiji međusobni skor od Fenerbahčea (za dva poena). Ukratko, to znači da predstavnik Izraela mora da izgubi preostala dva meča, da turski tim smije da pobijedi samo jednu od dvije utakmice, a da crno-bijeli moraju da savladaju i Monako na gostovanju i Panatinaikos pred svojim navijačima.

U tom slučaju bi Makabi ostao na učinku od 19 pobjeda, i Fenerbahče bi nakon 34 kola imao isto toliko, a Partizan bi na dosadašnjih 18 trijumfa dodao još dva i stigao odmah iza leđa "nosiocima" u četvrtfinalu. Ne treba ni pominjati koliki bi to uspjeh bio za tim Željka Obradovića.

6. mjesto - DA, ALI JE VAŽNA ZVEZDA!

Ako uzmemo u obzir da je Makabi tim u najboljoj formi u Evroligi - imaju šest pobjeda u nizu - i da će na gostovanju Žalgirisu i domaćem meču protiv Real Madrida sami odlučivati o svojoj sudbini, odnosno overi petog mjesta na tabeli, možda bi trebalo da vidimo kakve su Partizanove šanse za nešto skromniju poziciju na tabeli.

Kao što smo već rekli, Partizan trenutno ima jednu pobjedu manje od Fenerbahčea i slabiji međusobni skor sa tim timom, ali... Turski predstavnik ima paklen raspored u preostala dva kola! Prvo igraju gradski derbi protiv Efesa koji aktuelni šampion Evrope mora da pobijedi bez ikakvog izgovora, a zatim dolaze u Beograd na megdan Crvenoj zvezdi, koja će pred svojim navijačima željeti da se oprosti od Evrolige za ovu sezonu. Tako bi upravo pobjeda crveno-bijelih mogla Partizanu da donese bolji položaj!

Ukoliko bi Fenerbahče izgubio oba meča, Partizanu bi čak i jedna pobjeda bila dovoljna da preskoči turski tim i domogne se sedme pozicije pred doigravanje. Naravno, postoji i opcija da Makabi izgubi oba meča, pa ih Fenerbahče i Partizan zajedničkim snagama preskoče. To je manje vjerovatna opcija od one da crno-beli "ukradu" šesto mjesto jednom od timova koje je Željko Obradović vodio do evropske titule.

7. mesto - LAGANO!

Partizan se trenutno nalazi na sedmoj poziciji u Evroligi i čini se da su najveće šanse da tu i ostane. Ekipa Željka Obradovića ima lošiji međusobni skor od timova koji su iznad (Makabi i Fenerbahče), ali zato i bolji od timova koji su ispod (Žalgiris i Baskonija). Protiv litvanskog tima crno-bijeli su u ovoj sezoni upisali pobjede i na domaćem i na gostujućem terenu, dok su u beogradskom revanšu ubjedljivo nadoknadili razliku iz prvog meča protiv Baskonije. To im sada daje veoma dobru poziciju.

Partizan će u mnogo različitih varijacija završiti na sedmoj poziciji, što znači da će u eventualnom četvrtfinalnom okršaju igrati protiv drugoplasirane ekipe na kraju ligaškog dijela. Imajući u vidu da su u posljednjih nedelju dana u Beogradu savladani prvoplasirani olimpijakos i drugoplasirani Real, crno-bijeli nemaju čega da se plaše.

8. mjesto - TEŠKO ĆE SE DESITI

Nije nam preostalo mnogo varijanti koje mogu da se dogode u posljednja dva kola, ali postoji i ova. Ukoliko jedan od dva najbliža pratioca Partizana (Žalgiris ili Baskonija) pobijedi oba svoja meča, a crno-bijeli izgube oba svoja meča za tim Željka Obradovića biće zagarantovano osmo mjesto.

Ona ekipa koja bi ih u tom imaginarnom slučaju pretekla zauzela bi sedmu poziciju, dok bi treći tim bio eliminisan iz daljeg takmičenja. Partizan bi u tom slučaju vjerovatno odmjerio snage sa Olimpijakosom, što bi se navijačima posebno dopalo u ovoj istorijskoj sezoni.

SCENARIO PO KOJEM PARTIZAN ISPADA!

Postoji samo jedna opcija za ovakav razvoj situacije. Žalgiris do kraja sezone igra protiv Makabija na svom i Bajerna na gostujućem terenu, Baskonija ima domaći meč protiv Asvela i gostovanje Olimpijakosu, dok Partizan treba da se izbori sa Monakom na gostovanju i Panatinaikosom u prepunoj Areni. Jedino ako svih šest mečeva budu završeni nepovoljno po Partizan - dvije pobjede Žalgirisa, dvije pobjede Baskonije i dva poraza Partizana - tim Željka Obradovića će ostati van doigravanja! Pogledajte još jednom tabelu Evrolige nakon 32 odigrana kola: