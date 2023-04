Hrvatski mediji bruje o potezu Grobara: U Beogradu su Hrvatu poručili da ga čekaju, ovo mu pamte 11 godina!

U Hrvatskoj se svi dive Partizanu, ali još više navijačima beogradskog kluba!

Izvor: ATA Images/Dušan Milenković/MN Press

Partizan je u fantastičnoj atmosferi pune "Beogradske arene" savladao Real Madrid i tako praktično osigurao plasman u Top 8 Evrolige, a u Hrvatskoj je odjeknuo jedan detalj sa tog meča! Jedan od lidera Reala Mario Hezonja dočekan je burno u Beogradu, dobio je sjajnu dobrodošlicu i navijači su mu skandirali ime, a hrvatski mediji su to sa oduševljenjem prihvatili.

"Indeks" je napisao tekst pod naslovom: "Pogledajte kako su Grobari ispratili Marija Hezonju. Poručili su mu da ga čekaju" u kome navode da je za sve razlog izjava iz 2012. godine kada je kao 17-godišnjak rekao da se divi "grobarima" i da bi volio da zaigra za Partizan.

"Kao i kad je izlazio na teren, Hezonju su i u odlasku s njega Beograđani pozdravili ovacijama, na što im je on odgovorio pljeskom, s užitkom upijajući atmosferu kakvu rijetko gdje može doživjeti. Dok je odlazio prema tunelu za svlačionice, dio dvorane skandirao je njegovo ime, a mnogi su mu i na društvenim mrežama poručili da ga čekaju", navodi se u ovom tekstu.

"Sportske novosti" su se na ovo osvrnule tekstom pod naslovom: "Hezonju u Beogradu dočekali uz Ovacije, Grobari mu nikada nisu zaboravili izjavu iz 2012. godine", uz nadnaslov - još uvijek pamte!

"Mario Hezonja dočekan je uz ovacije na parketu Štark arene u Beogradu. Pred rekordnim brojem gledalaca na jednoj utakmici Evrolige (njih 20.068) Partizan je pobijedio madridski Real 104:90 i tako izvjesno potvrdio plasman među osam najboljih timova takmičenja. Hezonja je, pak, uz aplauz dočekan prilikom izlaska na parket prije utakmice. Naime, navijači Partizana hrvatskom košarkašu nisu zaboravili jednu izjavu od prije 11 godina", navodi se u tekstu.

Poslednji hrvatski košarkaš koji je nastupao za Partizan bio je Ivo Nakić 1992. godine, a iako je Hezonja u nekim medijima povezivan sa crno-bijelima nakon odlaska iz NBA to se nije desilo. Ali bez obzira na to što je bio jedan od najboljih igrača protivničkog tima, ova izjava mu se pamti:

"Partizan? To je moja najdraža ekipa od svih ovdje, draža mi je i od Cibone. Ta atmosfera, navijači, to je luda kuća! A po radu su najpoznatiji na Balkanu. Bio bi to dobar potez, zašto ne? Ne zanima me šta će ko misliti ili zamjerati, ovdje su nas košarkaše davno otpisali i ružno nas komentarišu", rekao je tada Hezonja.