Dončiću, pogledaj se u ogledalo! Legenda pljuvala Luku zbog kilaže, a sad opet udara: Irving kriv? Neće biti!

Redži Miler nije štedio riječi kada je kritikovao Luku Dončića zbog igara ove sezone.

Izvor: Profimedia

Slovenački košarkaš Luka Dončić na početku sezone bio je među glavnim kandidatima za MVP priznanje, samostalno je vukao Dalas i pokazivao je da zaista jeste superstar, međutim od Ol-star pauze, preciznije od dolaska Kajrija Irvinga u Teksas, sve se promijenilo za njega i Maverikse. Upali su u loš ritam, gubili su utakmice kao na traci, atmosfera se pokvarila, a Luka Dončić je igrao sve slabije zbog čega je na kraju i prvi bio na udaru.

Dončić je priznao da ima "privatnih problema" i da "ne uživa u košarci kao nekada", a sve to dok ima tek 24. godine. Njegove reči zabrinule su navijače Dalasa, pa i vlasnika Marka Kjubana koji razmišlja čak i o trejdovanju Slovenca, dok za to vrijeme NBA legende ne štede riječi dok analiziraju gde je sve pošlo po zlu.

Dok je otac njegovog saigrača Tim Hardaveja Džuniora poručio da Dončić "nije lider i da je to bio Džejlin Branson", oštar je bio i čuveni Redži Miler: "Hajde da budemo realni. Luka Dončić mora da se pogleda u ogledalo, zar ne? Mrzim što se sve svaljuje na Kajrija Irvinga. Luka mora da se pogleda i zapita - Šta sam mogao da uradim bolje", kazao je poznati košarkaš kome ovo nije prvi put da "pecka" Slovenca.

Pre dvije godine je Dončića optužio da je debeo, što sada rade i navijači protivničkih klubova u NBA, nadajući se da će ga tako isprovocirati: "Trenutno mi djeluje da je teži nego ikada. Znam da je imao dugo ljeto, igrao na Olimpijskim igrama, ali pogledajte kako se gega. On zapravo ne trči. Ako si Dončić, onda držiš ključeve kraljevstva. On je superstar, ali može da bude značajno bolji i da napreduje. Moje gledište je da mora da izgubi kilograme i unaprijedi odbranu", pričao je ranije Redži Miler što je sigurno stiglo i do zvezde Dalasa.

Redži Miler je istakao da od Luke Dončića očekuje da više trči, pošto smatra da su daleko bolje izgledali kada je samo Kajri Irving bio na parketu i radio i "prljav posao", što Slovencu nikada nije bio adut