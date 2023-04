Itudis digao glas zbog Evrolige! Izgubio od Zvezde, ali jedno mu nije jasno: Zašto prolazi samo 8!? Vidite NBA!

Dimitris Itudis traži nove stvari u Evroligi, a ponovo gleda ka NBA.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je savladala Fenerbahče 91:89 poslije produžetka u posljednjem kolu Evrolige, i tako "pokvarila" plasman turskog kluba, pošto će sezonu završiti na sedmom mjestu i - bar na papiru - imati težeg protivnika u TOP8, a njihov trener Dimitris Itudis bio je vrlo nervozan poslije susreta u Beogradu. Na konferenciji za medije posebno se dotakao pravila Evrolige za koja smatra da su "zastarjela" i da su potrebne promjene u budućnosti.

Ono što Itudisu smeta je što "samo" osam klubova prolazi u narednu fazu takmičenja, odnosno deset "otpada" poslije regularnog dijela. Smatra da to nije pošteno i da bi Evroliga, poput NBA, trebalo da pozajmi pravilo o plej-in turniru koje je na snazi tek tri sezone.

"Na početku bilo je 16 timova i osam je prolazimo dalje. To je polovina klubova. Ako uporedimo sa najjačom ligom svijeta - NBA - tamo u plej-of prolazi 16 klubova od 30. I uz to imaju i plej-in turnir... Dodali su nešto što je zanimljivo navijačima. A mi smo dodali još dva tima u takmičenje, pa još uvijek osam klubova prolazi dalje. To je manje od 50 odsto. To je zaista nevjerovatno...", bio je sarkastičan grčki trener koji je o ovome pričao još dok je bio trener CSKA.

"Možete da se složite ili ne, ali ovo pričam od kada sam radio u Moskvi - nije bitno da li smo sada peti, šesti, sedmi ili osmi... Svi gledaju kako da dodaju nešto novo, da bude zanimljivo. A ovde kad igra 20 ili 22 kluba, puste da prođe njih šest, možda je tako bolje?!".

Dimitris Itudis je istakao da su treneri već razgovarali sa Evroligom i predlagali nove ideje, pa žele da se čuje i njihov glas gde bi bilo prostora i za plej-in turnir, odnosno tada bi i klubovi sa devetog ili desetog mjesta ima li prostora da prođu dalje.