ČUDO U PODGORICI - BORAC OPSTAO U ABA LIGI! Čačani preživjeli dramu u Morači, sada je jasno ko ispada

Borac iz Čačka pobijedio Budućnost u gostima i igraće u doigravanju za opstanak! Iz ABA lige je ispao MZT.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Borac iz Čačka napravio je senzaciju i opstao u ABA ligi! Ekipa Dejana "Džolija" Mijatovića slavila je na terenu Budućnosti rezultatom 87:85 i izborila učešće u plej-autu protiv drugoplasiranog tima iz Druge ABA lige, dok će direktno iz ABA u niži rang MZT Skoplje - i to uprkos uzastopnim pobjedama Makedonaca u završnici.

Svašta je preživio Borac u Podgorici, gdje je bek Budućnosti Erik Grin šutirao uz zvuk sirene za produžetak, ali je promašio, kao što je i prethodno njegov saigrač Trej Bel-Hejns promašio "flouter" za vođstvo Budućnosti na četiri sekunde do kraja. Čačani su "pokupili" tu loptu, centar Đorđe Gagić ju je uhvatio i iznudio dva slobodna bacanja. Potom je neplanirano promašio prvo, a dao drugo, postavivši tako ipak konačnih 87:85. Budućnost je imala priliku da uzvrati, trener Vladimir Jovanović podsjećao je Podgoričane da im nije neophodna trojka, već da i dvojkom mogu da izbore produžetak, ali je Grinov šut stao na obruču.

U tom trenutku počelo je ogromno slavlje ekipe iz Čačka, koja je odgovorila na jučerašnji trijumf MZT-a protiv Cibone i uspjela da se spasi direktne eliminacije iz najvišeg ranga. Uradila je to pobijedivši Budućnost poslije njenih osam uzastopnih pobjeda na Jadranu, u utakmici u kojoj su Podgoričani do kraja pokušavali da spreče iznenađenje, bez obzira na to što su i prije ovog meča znali da će završiti treći na tabeli ABA lige.