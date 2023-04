Aleksandrovčani su se većim dijelom meča držali protiv favorizovanog Partizana, ali su na kraju ostali bez snage, što su "crno-bijeli" kaznili i stigli do sigurnog trijumfa.

Nisu košarkaši Igokee m:tel imali snage da naprave iznenađenje i savladaju Partizan u Beogradu, ali su lideru ABA lige pružili dostojanstven otpor.

Iako to krajnji rezultat ne govori (89:74), nije to bila baš rutinska pobjeda "crno-bijelih". Aleksandrovčani su, dok su imali snage, parirali rivalu, u jednom dijelu treće četvrtine čak i poveli 52:50, ali bilo je jasno da energetski ne mogu da odigraju na maksimumu svih 40 minuta. U drugom dijelu trećeg, a onda i odlučujućeg kvartala, Beograđani su bili mnogo rastrčaniji, te umor gostiju pretvorili u sigurnu pobjedu, 22. u sezoni.

"Čestitam Partizanu na zasluženoj pobjedi. Iza nas je teška nedjelja, s obzirom da nismo imali dovoljan broj igrača na treningu, ni za igru 'pet na pet'. Mnogo smo improvizovali, tako da mogu da budem zadovoljan većim dijelom utakmice što smo energetski izdržali da odigramo pristojno. Evidentan je bio pad u energiji, što je dovelo do pada i u koncentraciji, a ekipa poput Partizana to naravno kažnjava. Raduje me ovih 36 skokova, 15 u napadu - nadskočili smo Partizan. Ima mnogo prostora kod ovih momaka da napreduju. Dobro treniraju, dobro se ponašaju i mislim da ćemo biti sve bolji i bolji", rekao je poslije meča Vladimir Jovanović očigledno zadovoljan partijom svojih izabranika uprkos porazu.

Vidi opis Trener Igokee zadovoljan uprkos porazu: Iza nas je teška nedjelja, nismo imali igrača ni za 5 na 5, a NADSKOČILI SMO IH Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Na početku susreta Partizan je "rešetao" koš Igokee trojkama, domaći su napade rješavali nakon samo nekoliko sekundi, prije svega šutevima van linije 6,75, a ovako je Jovanović prokomentarisao te poene Beograđana.

"Ne mislim da su oni igrali toliko brzo koliko smo mi u uvodnim minutima meča bili u grču. Nismo igrali agresivno, nismo branili prodore i imali su otvorene šuteve. Kada smo tu uspjeli da im pariramo, sve se promijenilo. Partizan ne igra sporo, igra pametno i napada slabe tačke protivnika", poručio je trener "igosa", naglasivši da njegov tim nije bio previše impresioniran ispunjenom dvoranom, koliko iskustvom i jačinom protivnika.

S obzirom da je Igokea ne tako davno bila među kandidatima za ispadanje iz ABA lige, nema sumnje da Jovanović može biti zadovoljan finišom sezone na Jadranu.

"Ako znamo da smo prije tri-četiri nedjelje strepjeli da li ćemo doći do opstanka, pa smo vezali četiri pobjede, od čega dvije u gostima, ispunili smo prvi cilj da ostanemo u ligi. Iako to možda nije bio cilj na početku sezone, ali ponekad je potrebno mijenjati ciljeve. Imamo još dvije utakmice, ići ćemo na pobjedu kao i večeras, iako je to možda bilo nerealno, ali tako smo izašli protiv Partizana. Zatim slijedi domaće prvenstvo, koje nam je takođe veoma važno. Ima još da se igra", zaključio je Jovanović.

Igokea m:tel će do kraja abaligaške sezone igrati meč sa SC Derbi u Laktašima u nedjelju, 16. aprila, a zatim sedam dana kasnije zaostali duel 14. kola protiv Mornara u Baru.

Pogledajte "hajlajte" sa meča u Beogradu: