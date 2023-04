Hrvati hoće da izbace Zvezdu i Partizan iz ABA? Čuo sam to! Berić kratko i jasno: Ljudi, kako to? Sramota je!

Miroslav Berić je govorio o mnogim temama, pa i idejama da Partizanu i Crvenoj zvezdi nije mjesto u ABA ligi.

Srbija je ove sezone dočekala da ima dva predstavnika u Evroligi, a navijači Partizana su uspjehe svojih ljubimaca propratili uz komentare Miroslava Berića. Nekada fantastični strijelac i najbolji košgeter jedine sezone Suprolige sada je u podkastu "Alesto" pričao o svojoj karijeri, ali i o brojnim aktuelnim temama.

Čuli smo tokom ove sezone Acu Petrovića kako priča da Crvenu zvezdu i Partizan treba izbaciti iz ABA lige jer drugi klubovi nisu konkurentni večtim rivalima. Miroslav Berić takvo mišljenje ne deli...

"Pa čitao sam, ali šta je to? Šta sad, mi treba da osetimo ovde grižu savjesti što su klubovi finansijski stabilni?", zapitao se Berić.

On je istakao da drugi treba da gledaju u svoje dvorište i da se potrude da se velikani poput Cibone, Splita ili Bosne ponovo dignu na noge i zaigraju na najvišem nivou.

"Sad to je drugi problem kakvi su tamo odnosi, da li hoće država ili grad da stanu iza košarke. Sad i o tome možemo da pričamo koliko, šta, da li je to realno, nerealno, ali mislim šta mi sad imamo sa tim?". zapitao se on, pa nastavio: "Ja nemam ništa protiv da neko napuni budžet Cibone ili ne znam koga. Ako žele, ako imaju taj ambijent... Po meni je nezamislivo da jedna Cibona grca i postaje postaje prosječan klub u ABA ligi. Jedan Split, jedna Jugoplastika... Ja sam nekoliko puta u intervjuima rekao za Bosnu, da je u jednom trenutku Bosna nestala. Prvak Evrope!? Ja sam rekao ljudi kako to, to je jedna velika sramota čitave države. Jedna Bosna, simbol i grada i države!", istakao je Berić gostujući kod Aleksandra Stojanovića.

Miroslav Berić je za Partizan igra u dva navrata i ukupno je osam sezona proveo u seniorima crno-bijelog tima. Sa Partizanom je osvojio tri lige i dva kupa Jugoslavije, a sa nacionalnim timom ima dva zlata sa Evropskih prvenstava, jedno sa Svjetskog i srebro sa Olimpijskih igara u Atlanti.