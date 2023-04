Predsjednik KS BiH za MONDO: Iznenađeni smo presudom, čuo sam se s Vedranom Bosnićem, imamo dobru komunikaciju

Predsjednik Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine Dalibor Miloš potvrdio je za MONDO da je Savez dobio presudu Međunarodne košarkaške federacije (FIBA), po kojoj će morati da plati bivšem selektoru "zmajeva" Vedranu Bosniću sumu od 55.000 evra plus kamate.

Izvor: Darko Zabuš/promo

Košarkaški tribunal FIBA presudio je u korist bivšeg selektora BiH Vedrana Bosnića za neispaćena dugovanja od strane KS BiH, a tim povodom kontaktirali smo prvog čovjeka bh. košarke Dalibora Miloša.

"Istina je, neugodno smo iznenađeni presudom. Danas sam se čuo s Vedranom da pokušamo doći do nekog dogovora i s njim imamo dobru komunikaciju",rekao je Miloš za naš portal.

Podsjetimo, Bosnić je vodio bh.tim od novembra 2018. godine do juna 2022. godine kada je napustio klupu "zmajeva" zbog, kako je tada istakao, "razmimoilaženja sa čelnicima KS BiH".

Zatražio je preko advokata raskid ugovora sa Savezom, koji nije ispoštovao ugovorne obaveze prema selektoru BiH., što je potvrdio i tadašnji generalni sekretar KS BiH Amer Čolan

"Mi ne bježimo od duga. Mi imamo dugovanja prema Bosniću za prvi kvartal 2022. godine od 5.000 evra i mi ćemo taj iznos isplatiti.Taj isti iznos je trebalo da bude uplaćen u februaru kada su nastali oni problemi neodlaska reprezentacije i dodatnih troškova za čarter let prema Litvaniji, gdje smo imali dodatne troškove od 60.000 evra. U dogovoru s njim rekli smo da ćemo taj iznos isplatiti u junu, što nismo uradili zbog novih obaveza koje su se pojavile, nakon čega je on tužio Savez za kompletan iznos koji ga je sljedovao do kraja ugovora. Mi ćemo tražiti da se ova tužba poništi. Prihvatamo dugovanja koja su dospjela do njegovog otkaza, to je tih 5.000 evra, pa ćemo vidjeti šta će da bude. Ugovor jasno kaže da ako jedna od strana pokrene raskid ugovora zbog odredbi ugovora isplaćuju se obaveze do onog datuma do kad je pokrenut taj raskid", rekao je tada Čolan.

Bosnić je imao važeći ugovor sa KS BiH do kraja 2023. godine. Po njegovom odlasku s klupe, ekipu BiH je preuzeo Adis Bećiragić i vodio je na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj.