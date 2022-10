Novi potresi u bh. košarci! Bivši selektor tužio Savez, gensek tvrdi: Priznajemo samo dugovanja do njegove ostavke!

Na pomolu je, izgleda, nova afera u košarci Bosne i Hercegovine...

Izvor: FENA/Hazim Aljović

Prema pisanju federalnih medija, na pomolu je nova afera u bh. košarci:

nekadašnji selektor reprezentacije BiH Vedran Bosnić tužio je Košarkaški savez BiH!

Sada već bivši strateg "zmajeva" podnio je ostavku početkom ljeta zbog, kako je naveo, "razlika u stajalištima s čelnicima Saveza, kao i zbog važnih ugovornih pitanja".

Nije komandovao ekipom na nedavno završenom Eurobasketu, a kako je za "Dnevni avaz" rekao generalni sekretar bh. kuće košarke Amer Čolan, Bosnić od Saveza potražuje kompletan iznos koji je trebalo da dobije da je ostao na čelu tima do kraja ugovora.

"Mi ne bježimo od duga. Mi imamo dugovanja prema Bosniću za prvi kvartal 2022. godine od 5.000 evra i mi ćemo taj iznos isplatiti.Taj isti iznos je trebalo da bude uplaćen u februaru kada su nastali oni problemi neodlaska reprezentacije i dodatnih troškova za čarter let prema Litvaniji, gdje smo imali dodatne troškove od 60.000 evra. U dogovoru s njim rekli smo da ćemo taj iznos isplatiti u junu, što nismo uradili zbog novih obaveza koje su se pojavile, nakon čega je on tužio savez za kompletan iznos koji ga je sljedovao do kraja ugovora. Mi ćemo tražiti da se ova tužba poništi. Prihvatamo dugovanja koja su dospjela do njegovog otkaza, to je tih 5.000 evra, pa ćemo vidjeti šta će da bude. Ugovor jasno kaže da ako jedna od strana pokrene raskid ugovora zbog odredbi ugovora isplaćuju se obaveze do onog datuma do kad je pokrenut taj raskid", rekao je Čolan za ovaj sarajevski list.

