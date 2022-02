Vedran Bosnić nakon poraza "Zmajeva": S 19 izgubljenih lopti se Litvanija ne pobjeđuje!

“Nakon toga smo igrali jako dobro i igrali smo solidnu utakmicu narednih 25 minuta. Nismo ostali na tom nivou do kraja, imali smo čak 19 izgubljenih lopti i manje skokova. S tim stvarima se ne može pobijediti Litvanija.”

Sada stručni štab mora napraviti dobru analizu ove dvije utakmie protiv Litvanije, pošto će BiH s ovom selekcijom igrati i u grupi na Eurobasketu.

“Moramo napraviti dobru analizu utakmice i ovo može biti veoma dobra škola za nas. Bile su ovo dvije fizički teške utakmice i moramo naučiti igrati i na takav način. Nadam se da će nam ovo pomoći za buduće utakmice.”

Na pitanje o situaciji posljednjih dana, Bosnić je rekao:

“Mogu vam skratiti priču. Neke utakmice su otkazane i mislili smo da će i s našom biti isto. Međutim, dobili smo informaciju da to neće biti slučaj. Neki igrači su se u međuvremenu i vratili kući, neki su povrijeđeni, a otkazali smo i let za Litvaniju. KSBiH je uradio dobar posao da nam omogući da dođemo ovdje danas. Momci su samo stigli da jedu i izađu na teren. Mi volimo košarku i predstavljali smo našu zemlju, to je najbitnije. Moramo dobro izanalizirati ove utakmice jer imamo Litvaniju u našoj grupi na Eurobasketu. Nadam se da će ovo pomoći.”

Nije želio Bosnić govoriti o odluci FIBA da ne otkaže utakmicu.

“Želim pričati samo o košarci”, jasan je bio selektor.

Upitan je potom Bosnić i da li će nas ovi porazi koštati u drugoj fazi kvalifikacija, u koju se bodovi prenose iz prve.

“Svaka utakmica je bitna i za svaku se pripremamo da osvojimo bodove. Naravno da su i ove utakmice bitne, respektujemo Litvaniju, ali probali smo da ih pobijedimo. U Tuzli smo bili blizu, a ovaj meč je bio drugačiji zbog svega. Učinili smo najbolje što smo mogli, a sad je naš posao da napravimo dobru analizu i pripremimo se za naredne izazove. Za mene je najbitnije šta će se naredno desiti, ne treba gledati nazad. Trebamo još jednu pobjedu za drugu fazu i to je naš primarni cilj sada. Imamo mlad tim, sanjali smo o Eurobasketu i ostvarili smo to, a sada sanjamo i o Svjetskom prvenstvu“, rekao je selektor na kraju.