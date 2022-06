MONDO: Ovo su razlozi ostavke selektora BiH Vedrana Bosnića!

Vedran Bosnić napustio je klupu "zmajeva", a ovo su razlozi njegove ostavke.

Izvor: FIBA

Kao grom iz vedra neba!

Selektor košarkaša Bosne i Hercegovine Vedran Bosnić podnio je ostavku na tu funkciju, kako je naveo, zbog neslaganja sa rukovodstvom KS BiH.

Šokantna odluka došla je u periodu u kojem su "zmajevi" pod njegovim vođstvom izborili plasman na Evropsko prvenstvo u Njemačkoj, Italiji, Gruziji, Češkoj, a dobro "guraju" i u kvalifikacijama za Mundobasket

Iz izvora bliskih čelnicima KS BiH saznali smo da su problemi na relaciji Savez - Bosnić bili dvojaki.

"Postoje problemi koji su finansijske prirode, ali i neslaganja oko izbora igrača u reprezentaciji", otkrio je izvor našeg portala.

Ostavka je iznenadila generalnog sekretara KS BiH Amera Čolana, koji je potvrdio da se Bosniću duguje određeni novac.

"Moram priznati da smo iznenađeni ovim potezom. Istina je da postoji dug prema selektoru za prvi kvartal 2022. Sve obaveze iz prethodnih godina su uredno isplaćene selektoru, zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, kao i nagrada za plasman na Evropsko prvenstvo. I to isključivo selektoru. Cjelokupna bh. javnost je upoznata s tim da KS BiH zaista čini sve kako bi osigurao najbolje moguće uslove za sve selekcije, uključujući i one najmlađe. Da nismo dosad to uradili, sigurno ne bismo ni imali rezultate koje u posljednje vrijeme ostvarujemo. Borimo se na sve načine, vratili smo veliki broj dugova, što nije bilo lako. Selektor je upoznat s tim, stoga sam lično šokiran njegovom odlukom. U svakom slučaju, uskoro bi trebao zasjedati Upravni odbor Saveza i izjasniti se po pitanju zahtjeva selektora Vedrana Bosnića", rekao je Čolan.

Bosnić je odluku donio u nezgodnom trenutku s obzirom da "zmajevi" uskoro igraju preostale utakmice kvalifikacija za šampionat svijeta.

BiH će 1. jula gostovati u češkim Pardubicama, a tri dana kasnije će u sarajevskoj dvorani "Mirza Delibašić" (KSC Skenderija) dočekati Bugare.

Trenutno, bh. košarkaši su na drugoj poziciji na tabeli iza Litvanije, a u narednu rundu će se plasirati prve tri reprezentacije u grupi.