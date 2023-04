Geršon Jabusele je MMA zahvatom povrijedio Dantea Egzuma, a iako je nekim navijačima Reala to bilo neprihvatljivo, većina ga je pozdravila aplauzom!

Izvor: Tweet/Leonardo Torres/Screenshot

Geršona Jabuselea je dosta i nekim navijačima Reala, ali neki su mu aplaudirali! Nakon sramotnog poteza francuskog košarkaša kada je povredio Dantea Egzuma nakon što ga je MMA potezom bacio na zemlju prekipjelo je i navijačima Reala!

Brojni košarkaši su se već oglasili i osudili ovakav potez, osudila ga je i Evroliga, ali i navijači "kraljevskog kluba" ne žele ovakvog igrača u svojoj ekipi!

"Jabusele nikada više ne bi smio da nosi naš dres", glasio je jedan od komentara, a drugi je glasio: "Vrlo tužno, dotakli smo dno dna danas. Strašno. Javite mi se opet u septembru." Pogledajte još jednom cijelu tuču:

Vidi opis BRUKA I SRAMOTA - ovacije za Jabuselea u Madridu: Divljački nasrnuo na Egzuma, cijela hala mu aplaudirala! (FOTO)

Ipak, nisu svi navijači Reala bili besni, pa je tako cijela hala aplaudirala Jabuseleu kada je izlazio! "Jako me je sramota ovacija hale za Jabuselea nakon što je uradio džudo zahvatna nekome i dobio bodove za to. Ne možete ni da zamislite koliko me je sramota", napisao je jedan navijač.

La vergüenza ajena que me da el Palacio ovacionando a Yabusele después de hacer una llave de judo a alguien y llevar 3 puntos no os la imagináis.



Tristísimo lo de hoy. Terrible. — Pablo Lolaso (@PabloLolaso)April 27, 2023

Sada se čekaju kazne Evrolige, kako za izgrednike, tako i za Real Madrid kao klub. Evroliga se već oglasila šturim saopštenjem, ali čekamo odluke disciplinskog sudije i komisije po ovom pitanju.