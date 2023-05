Nemam djecu, ali sam prestravljen! Papapetru otvorio dušu: "Da uradimo više kroz ljubav, a ne nasilje"

Janis Papapetru razgovarao je sa novinarima poslije meča u Areni i najmanje je pričao o košarci...

Partizan nije uspio da završi posao u Beogradu i da obezbijedi mjesto na fajnal-foru, serija se vraća u Madrid. Tamo će crno-bijeli pokušati da u "majstorici" prođu među četiri najbolje ekipe u Evroligi. Poslije četvrte utakmice sa medijima je pričao Janis Papapetru koji je najmanje govorio o košarci zbog masakra u školi na Vračaru.

Priznao je da ni njemu ni saigračima nije bilo lako da misle o utakmici. "Prije priče o košarci želim da izjavim saučešće svima. Ovo što se desilo je užasno, svijet je čudno mjesto, došli smo da igramo košarku, a ljudi su izgubili svoju djecu, članove porodice, baš je teško... Zahvalni smo svima koji su došli da nas podrže", rekao je Papapetru.

Meč je počeo minutom ćutanja, poslije čega su navijači ubacivali cvijeće na teren, dirljiva scena i dosta emocija. "Mnogo je teško. Kada smo čuli vijesti, bili smo užasnuti, probudiš se ujutru, treniraš, radiš, probaš da se fokusiraš na košarku. Ja nemam djece, ali sam prestravljen tom mišlju da moje dijete ode u školu i da se tako nešto dogodi. Ono šo su navijači uradili bilo je dirljivo, nadam se da stvari mogu da se promijene, da mi kao ljudi možemo da uradimo više uz ljubav, a ne uz nasilje."

Na kraju je govorio o mečevima i predstojećoj petoj utakmici. "Dobili su dva meča ovdje, mi smo dobili prva dva u Madridu i sada je 2:2, frustrirani smo, ali ništa nije gotovo. Ako želim oda budemo iskreni prema sebi, Partizan dugo godina nije igrao Evroligu, sada je na meč do fajnal-fora, bilo bi lijepo i slatko da je bilo 3:0 ili 3:1, ali ne smijemo da razmišljamo o prošlosti. Vraća nam se Kevin Panter, daćemo sve od sebe, navijači i ovaj klub to zaslužuju i stvarno vjerujem u prolaz. Ako jedan tim zaslužuje mjesto na fajnal-foru, onda smo to mi", zaključio je Papapetru i dodao da je "Tavares sjajan igač i da ekipa mora da uradi određena prilagođavanja kako bi ga bolje branila".

