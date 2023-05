DA TOGA NIJE BILO, PARTIZAN BI SAD BIO NA FAJNAL-FORU! Berić se oglasio: "Nedopustive stvari, ali mora i to da se kaže"

Mića Berić se oglasio poslije poraza Partizana u petoj utakmici u Madridu.

Izvor: MN Press/Sport Klub/screenshot

Partizan je pao u Madridu i ostao bez fajnal-fora Evrolige (98:94). Imao je srpski tim sve u svojim rukama tokom ove serije, vođstvo od 2:0 u seriji, dva meča u Beogradu, a onda je u "majstorici" vodio i sa 18 razlike u trećoj dionici (59:41). Na kraju je španski tim taj koji odlazi u Kaunas na završnicu takmičenja.

Šta je sve uticalo na ovakav ishod i kako je ekipa Željka Obradovića ostala bez prolaza, o tome je pričao bivši košarkaš crno-bijelih Miroslav Berić. "Znamo razlog poraza, ne može da se primi skoro 60 poena u drugom poluvremenu. Čestitam Realu, treba da budemo ponosni na sezonu Partizana svi, ovo je sjajan uspjeh, na korak do fajnal-fora. Glavu gore, gleda se kao sjajna sezona, ostaje žal poslije 2:0, tri meč lopte, moramo da budemo realni", rekao je Berić za "Sport klub".

Uvjeren je da bi srpski tim prošao dalje da nije bilo opšte tuče u drugom meču serije i suspenzija.

"Da se nije izdešavalo sve ono u drugoj utakmici, ne bi bilo vjerovatno ove pete, završilo bi se u trećoj. Mora i to da se kaže. Igrao je Partizan sjajno prvo poluvrijeme. Potom je kvalitet Realovih najiskusnijih igrača došao do izražaja, oni su velemajstori. Rodrigez je promijenio meč, dugo ga nisam vidio ovakvog, onda na to i Ljulj pogađa one dvije bitne trojke i diže publiku na noge, pa Hezonja daje trojku. Vidjeli smo da je gazio aut liniju tom prilikom. Ne možemo da se žalimo sada, oni su veliki tim, to je to. Čestitam Realu i naglašavam da Partizan treba da bude ponosan na kompletnu sezonu. Sad slijedi plej-of ABA lige."

Kevin Panter bio je najbolji akter meča sa 28 poena (7/13 za tri), ali je Partizan veoma loše šutirao za dva (12/32, 37,5 odsto).

"Panter je imao taj dobar šut za izjednačenje u završnici. Kada pogledamo statistiku, bolje je Partizan šutirao za tri i sa slobodnih bacanja nego za dva poena, 37,5 odsto je premalo za ovakvu vrstu utakmice. Osjeti se prisustvo Tavaresa u reketu. Generalno, sve ostalo bilo je sjajno. Bili smo blizu, igrali dobru odbranu, Panter obično pogađa onaj šut, sad nije ušao... Kažem, sjajna sezona, nema šta drugo da se doda. Sjajne predstave u Areni, ubjedljivo najviše navijača, stvarno mogu svi da budu ponosni na ovakvu sezonu", zaključio je Berić.