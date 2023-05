Trener crno-bijelih se obraća poslije poraza od Real Madrida!

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Partizan je bolno izgubio od Reala u Madridu i treći put u nizu, čime je ispao iz plej-ofa nakon što je imao tri "meč-lopte" za plasman.

Poslije utakmice u Vizink centru o tom meču i čitavoj sezoni crno-bijelih govorio je trener Željko Obradović.

"Ne treba biti pametan i razumjeti da smo igrali dva različita poluvremena, u prvom izvanrednu košarku iako nisam zadovoljan nekim odlukama u napadu. Na poluvremenu sam rekao da je Real tim koji ima kvalitet, ponos i da će uraditi sve da se vrate. Na svakom tajm-autu sam pokušao da podignem ekipu, da tražim da igraju skoncentrisano do posljednje lopte, a imali smo problema u odbrani, veoma lake koševe smo primili. Real je dao mnogo lakih poena, ali i u toj situaciji uspjeli smo da se vratimo, odbrana je bila dobra i jedan veoma dobar šut Kevina Pantera mogao je da dovede do toga da izjednači, nije ušla. Moram da istaknem kako je odigrao, kapitenski", rekao je Obradović.

"Uticali su i na utakmicu i faulovi visokih igrača, Smailagić je odigrao devet minuta sa pet faulova, Lesor i Dante su imali po četiri faula, sve je to bilo bitno. Rijetko su mašili, a mi smo tad gubili defanzivni skok. Utisak je da smo i mi pomogli da izgubimo, ali čestitam Realu. Veliki tim, veliki klub. I ova utakmica je završila na jednu loptu, šut Kevina Pantera bio je to. Moglo je da bude drugačije, to smo vidjeli u prvoj, trećoj, četvrtoj i petoj utakmici. To bi trebalo da bude iskustvo za nas", dodao je Obradović.

Vidi opis UŽIVO: ŽELJKO OBRADOVIĆ PRED NOVINARIMA! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Profimedia Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Profimedia Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Profimedia Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Profimedia Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Profimedia Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Profimedia Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Profimedia Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Profimedia Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Profimedia Br. slika: 14 14 / 14

"Partizan se poslije osam godina vratio u Evroligu, imamo mnogo razloga da budemo zadovoljni. Igrači u svlačionici su mnogo tužni. Moramo da imamo snage da od petka i priprema za ABA ligu ovo zaboravimo i imamo veliki cilj pred sobom, da osvojimo ABA ligu. Ovdje su bili i neki navijači sa Malte, hvala navijačima na podršci cijele sezone. I pred španskim novinarima rekao sam da je Partizan tim i klub koji bi trebalo da bude stalni član Evrolige. Govorilo se da će biti nesportska atmosfera pred treću i četvrtu utakmicu, a vidjeli ste koliko je to bilo lijepo. Nema kluba, trenera, igrača i navijača koji ne želi da dođe u Arenu. Nadam se da ćemo izboriti taj status u u Evroligi, to je moja velika želja. Ponavljam, ponosan sam na sve što smo ove sezone postigli u Evroligi", naglasio je "Žoc" na kraju obraćanja.

Partizan se sada okreće ABA ligi i pripremi za četvrtfinalnu plej-of seriju protiv Studentskog centra, na dvije pobjede.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!