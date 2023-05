Evrokup i Liga šampiona se spajaju? Oglasila se i FIBA: "Pričamo sa Evroligom, domaće lige su osnova košarke"

Generalni direktor FIBA Lige šampiona Patrik Komninos odgovarao je na pitanja novinara.

Izvor: Profimedia

FIBA Liga šampiona završava se u nedjelju, titulu će osvojiti Hapoel Jerusalim ili Bon. Aleksandar Džikić napravio je veliko iznenađenje i sa izraelskim timom srušio Tenerife, aktuelnog šampiona.

Poslije toga je njemački tim šokirao Unikahu, domaćina fajnal-fora. Dan prije posljednjih mečeva u sezoni generalni direktor takmičenja Patrik Komninos odgovarao je na pitanja novinara na tradicionalnoj konferenciji za medije.

Pohvalio je oranizatore i sve što je vidio u Malagi.

"Dobićemo novog šampiona, ujedno će i nova zemlja biti prvak, Njemačka ili Izrael. Polufinala su bila na jednu loptu i to pokazuje koliko je liga takmičarska. I prije početka smo znali da imamo najizjednačeniji fajnal-for u Istoriji i da će biti žestokih borbi, obje utakmice završene su u posljednjim sekundama, ukupna razlika je tri poena na dva meča. Ovo je pozivnica za sve timove, da vide kako se igra ovdje, nivo raste, kao i izjednačenost", rekao je Komninos.

Jedna od ideja koja se spominje je spajanje Evrokupa i Lige šampiona u jedno takmičenje.

"Neću odgovarati na glasine, ali mogu da kažem da imamo otvoreni dijalog sa novim menadžmentom Evrolige. Uvijek želimo da nađemo optimalno rješenje da se unaprijedi evropska klupska košarka. Imamo zajedničko mišljenje u tim razgovorima da postoji rupa u popularnosti evropske košarke i njene komercijalne vrijednosti. To ujedinjuje naše pregovore. Sada sjedimo zbog raznih tema, ne samo zbog Evrokupa ili Lige šampiona. Nadamo se da ćemo u narednom periodu moći više da vam kažemo, ne samo da odgovaramo na glasine. Sa naše strane uvidjeli smo da ima mnogo prostora za napredak. Moramo da ponudimo jasnoću i sigurnost svim tržištima. To je osnova za svako takmičenje kako bi raslo. Sada ima mnogo konfuzije i nesigurnosti. Na istim smo talasnim dužinama."

Medije je zanimalo i kako Patrik vidi evropsku košarku za dvije godine.

"Nije poenta u mojoj ličnoj, već zajedničkoj viziji. Imam jasnu ideju kako bi trebalo košarkaški reljef da izgleda. Nije iznenađenje da nam je potrebna jasnija struktura takmičenja. Da informišemo navijače šta se dešava, da poštujemo piramidu sporta, da čuvamo snagu domaćih liga i da bez njih nemamo osnove košarke a to je razvoj igrača, inače ne bismo pričali o bilo kakvom rastu. Ne igra košarku samo šaka klubova, već stotine njih. Moramo da imamo jasniju sliku na šta će proizvod ličiti."

Naglašava da sve to treba drugačije da izgleda.

"Potrebno je da utvrdimo broj timova i takmičenja. Sada ih je četiri i u njima igraju svi. Ne mislim da je to idealan pristup. Imamo mnogo timova iz brojnih liga kojima evropsko takmičenje nije nagrada. Imamo timove koji su bliži ispadanju iz domaćih liga nego plej-ofu. Imamo klubove iz druge lige koji igra Evropu. To za mene nema smisla. Uvijek je sve bilo vezano za uspjehe u domaćim takmičenjima. Na kraju, moramo da se pobrinemo da model koji ćemo da pronađemo omogućava komercijalni rast. Ne samo da donosi nekim timovima, jer se onda stvara veći jaz. Ako je samo za njih, iako gube novac zbog ogromnih budžeta, to urušava. Moramo da privučemo nove investitore. To je jedna od naših misija. A to dolazi kada postoji nada, šansa da se osvoji nešto. Niko neće da uloži u tim ako nema priliku da osvoji titulu. Hoćemo da rastu tržišta, zajednički trud bi moralo da proizvede takve rezultate."

Timovi iz ACB lige tražili su da se nagrada za timove sa fajnal-fora drugačije distribuira.

"Naš pristup je u liniji sa psihologijom takmičenja, a to je da je svaka utakmica vrijedna. Najbolji moraju da budu nagrađeni, ali svi moraju da profitiraju. Ono što nudimo svim timovima je važno što se tiče pokrivanja troškova, organizacije, TV produkcija, sudije, brendiranja... To je jasan pristup za nas, da niko ne treba da pati što igra ovdje, već da to bude šlag na torti, šampion treba više da dobije i to je ozbiljna injekcija za budžet timova, milion evra i te kako utiče na to."

Jedan od prijedloga je i da se završnica takmičenja igra na neutralnom terenu.

"Prije godinu dana sam rekao da želimo da igramo na neutralnom terenu. Bilbao je bio sjajna prilika i bio je fantastičan fajnal-for. To je uvijek nešto što istražujemo, ali ćemo uraditi samo ako ima smisla. Ove godine smo imali dosta šansi da odemo na neutralni teren, ali nismo se osjećali komforno. Onda smo gledali gdje ćemo. Ovo je region koji fantastično organizuje događaje i ima jasnu strategiju. Nismo mogli da nađemo neutralnog domaćina, ali smo presrećni što je Malaga naš partner."

Igokea je osvojila FIBA Ligu šampiona za mlade.

"Čak i sada, dok pričamo o velikom finalu, pričamo o uspjehu na turniru u Bursi. To je takmičenje inicirano na osnovu pitanja timova koji su željeli pravi put za mlade. Da imaju da igraju u sjajno organizovanom događaju. Imali smo deset timova, Igokea je osvojila pobjedom nad Tofašom. Ovo je dio strategije i naše vizije, želimo da takmičenje mladih raste i postane relevantan u evropskoj košarkaškoj porodici. Za sada i dalje pozivamo samo učesnike u Ligi šampiona, to nam je pristup i za sljedeću godinu ali nam je ideja da zaista napravimo mladu Ligu šampiona, da zovemo sve domaće prvake. To je uvijek izazov jer tim koji je u maju osvojio možda više nije u istom uzrastu, ali pokušavamo da pronađemo pravi balans i nagradimo šampione. Sve što radimo je strateški i razvijemo organski, to je veoma važno za nas."

Format Lige šampiona ostaće isti i za sljedeću sezonu.

"Otvoreni smo za ideje, ali ne smije ništa preko noći da se mijenja. Trogodišnji ciklus zatvara se sljedeće sezone, poslje toga ćemo vidjeti hoće li biti promjena. Pričaćemo sa svima, pa ćemo vidjeti šta su plusevi i minusi, nema savršenog formata. Mejsto za napredak uvijek postoji, ovo takmičenje raste iz godine u godinu, zato što slušamo potrebe igrača, klubova...", zaključio je Komninos.

