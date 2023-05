ZBOG JOKIĆA OPSOVAO U UŽIVO PROGRAMU, OSTAO U ŠOKU: Je l' me z*jebavaš? To je nevjerovatno!

Čuveni NBA igrač Džej Džej Redik je ostao bez teksta poslije novih partija Nikole Jokića.

Izvor: Printscreen/Twitter/NBA/@OldManAndThree

Nikola Jokić nikoga više ne ostavlja ravnodušnim. Čak i oni koji su glasali protiv njega u izboru za MVP-a sada su javno priznali grešku, a jedan od nekadašnjih NBA igrača koji jako poštuje Jokića sada se opet oglasio. Mnogo puta je Džej Džej Redik isticao kvalitete srpskog centra, ali sada je otišao korak dalje.

Nakon nevjerovatnih partija srpskog košarkaša u plejofu kada je prvo razmontirao Minesota Timbervulvse, potom razbio Finiks Sanse, a sada gazi Los Anđeles Lejkerse nije ostalo ništa drugo da se kaže nego da je najbolji na svijetu.

"Pustite me da vam nešto kažem – Nikola Jokić je najbolji košarkaš na svijetu trenutno. Ako u to ne vjerujete, neću se slagati sa vama. Nema nikakve mržnje, možete da se ne slažete sa tom tvrdnjom, ali on je najbolji košarkaš na svijetu sada", rekao je nekadašnji sjajni NBA šuter.

Nakon serije impresivnih igara u plejofu, nakon čega je u skoro svim statističkim kategorijama u vrhu NBA lige sve manje je onih koji mogu da posumnjaju u Jokićevu dominaciju.

"Njegove igre u plejofu su istorijske trenutno. Ne postoji odgovor za njega. Razmislite o ovome. Denver je izgubio četvrtu utakmicu sa Finiks Sansima, a Jokić je imao 53 poena i 11 skokova. Dosta toga je bilo u situacijama 1 na 1. Malo su se prilagodili, vratili Jokića malo više u reketu. On je u petoj utakmici imao tripl-dabl sa 29 poena, imao je tripl-dabl sa 32 poena u šestoj utakmici kada je završio seriju i onda večeras je imao 34 poena, 21 skok i 14 asistencija uz 12/17 iz igre. Je l' me z*jebavaš? To je nevjerovatno. Nevjerovatno! I to protiv Entonija Dejvisa koji je jedan od najboljih defanzivaca u NBA", završio je Redik.