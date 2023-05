Bijeljinci izjednačili u borbi za ABA 2! Budućnost umalo ispustila pobjedu, pa trijumfovala nad Širokim u produžetku!

Rezultat u seriji je sada 1:1.

Košarkaši Budućnosti izjednačili su na 1:1 u seriji za treće mjesto u Ligi BiH, koje direktno vodi u ABA 2 ligu!

Bijeljinci su poslije dramatične završnice trijumfovali nad Širokim, i to nakon produžetka, u koji su se uveli sopstvenom greškom:

BUDUĆNOST – ŠIROKI 89:86

(20:23, 18:19, 22:19, 16:15, 13:10)

Najvećim dijelom meča, tim Josipa Pandže je jurio prednost gostiju, koji su u jednom trenutku u prvom dijelu odmakli i na plus devet. Ipak, u samoj završnici, poslije "igre nerava" sa linije za slobodna bacanja, domaćin je stigao do plus dva (76:74).

I onda su sebi Bijeljinci dopustili veliku grešku – nakon skoka u napadu Luke Jovanovića nekoliko sekundi prije kraja, pogriješili su u dodavanju, pa je Daišon Najt poentirao iz kontranapada za produžetak.

Na minut i po do kraja produžetka Budućnost je imala prednost od deset poena (88:78) i djelovalo je da je pred pobjedom, ali je potom uslijedilo par neiskorištenih napada domaćih, što je Široki iskoristio i prišao na minus dva (88:86).

Na drugoj strani je Vojin Ilić iskoristio jedno slobodno bacanje za plus tri, poslije čega su gosti imali dvije prilike da trojkom dođu do drugog produžetka, ali nisu bili precizni.

U domaćem sastavu je sa 20 poena prednjačio Branislav Đekić, Vojin Ilić je upisao 17, Adi Zahiragić 15, a Milivoje Božović 12 poena.

Širokobriježane su sa po 23 poena predvodili Daišon Najt i Duje Brala, dok je kapiten Ive Ivanov postigao 17 poena.

Serija se sada vraća u Široki Brijeg, gdje će biti odigrana treća utakmica, 21. maja.

