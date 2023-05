Američki košarkaš Crnoj Gori moli prijatelje za pomoć: Pet mjeseci bez plate, a ne može da se vrati kući!

Iako je krilni centar bio jedan od najboljih igrača kluba tokom čitave sezone, crnogorski tim ga nije plaćao i ne želi da mu finansira povratak u SAD.

Nevjerovatna košarkaška priča stiže iz regiona - američki igrač Ilajdža Vilijams je nakon završenog koledža započeo svoju karijeru u Evropi, a sada je praktično zarobljen u Crnoj Gori!

Krilni centar je sezonu proveo u ekipi Dečića, ali je to za njega bilo katastrofalno iskustvo! Čak pet mjeseci nije plaćen za svoj posao, a klupski čelnici su prestali da komuniciraju sa njim pa trenutno nema novca ni da se vrati u SAD.

O svemu tome Ilajdža je otvorio dušu za crnogorske medije, a tom prilikom ispričao je i koliko je teška bila godina u Crnoj Gori za njega. Stigao je u klub sa još jednim Amerikancem koji je već u rodnoj zemlji, a obojica su imali ogromnih problema sa klubom - toliko da su morali da pozajmljuju novac od prijatelja kako bi kupili hranu!

"Moja situacija je veoma teška. Ja sam ovdje došao sa drugim Amerikancem Tilmanom i jednostavno nismo odmah dobili novac. Ni za treninge, nismo imali opremu. Onda se Tilman povrijedio i predsjednik je rekao da neće više da mu plaća ugovor odnosno da mu neće davati onoliko koliko piše. Sada se to odužilo, on je morao da se vrati kući i ostao sam ovdje sam. Pet mjeseci nisam primio platu, to je vrlo teško", ispričao je Ilajdža koji je trebalo da dobija 1.100 evra mjesečno i dodao: "Tilman je imao 500 evra platu tada. Teško je živjeti sa 500 evra. Što se mene tiče, ja pet mjeseci ne primam platu. Nisam imao novca za osnovne stvari, čak ni za patike. Sad mi ponestaje para za hranu, morao sam da tražim 20 evra. Tražio sam objašnjenje od uprave i rekli su mi da će to biti sređeno, pa sad kad se završila sezona ću moći da se vratim kući, ali još ne mogu. Obećali su da će mi platiti moj put do kuće, ali nisu."

Američki košarkaš je praktično postao beskućnik u Crnoj Gori, jer nema nikakve prihode niti kontakt sa ljudima iz kluba za koji je nastupao!

"Ja jednostavno od moje plate nemam ništa. Nisam imao ni za život, a istekao mi je smještaj. Čekam i dalje to, i slao sam poruke stalno i predsjedniku kluba. On mi je prvo odgovarao da će mi poslati, ali onda me je blokirao. Čekam sad na konkretan odgovor, da mi kažu da li mogu da se vratim kući. U posljednja tri dana, nemam nikakav odgovor. Znate kako, ovo je vrlo teška situacija. Ovo je za mene strana zemlja, ne govorim jezik, ne znam šta ću, a još nemam novca. Zaista je sve veoma teško. Pokušavam da mislim pozitivno i da kažem da sam blagosloven što sam u ovoj poziciji da sam mogao da pređem preko okeana da igram u drugoj zemlji da igram. Gledam pozitivno na stvari, pokušavam barem", ispričao je Vilijams, kojem sada pomažu prijatelji.

"Trenutno živim u Podgorici kod nekih mojih prijatelja iz fudbalskog kluba Podgorica. Oni su me ugostili, sjajni momci. Pomogli su mi, oni su mi sad kao porodica bukvalno. Ne samo da su mi pomogli, već su me i spasili, oni pokušavaju da mi pomognu koliko god mogu. Ipak, sada bih zaista sve dao da mogu da se vratim kući. Naravno da me očekuju, svakog dana se čujem sa mojom babom i ona me zove da dođem i da gledamo zajedno mečeve Lejkersa, ali pokušavam da joj nekako objasnim, na mekši način, ovu moju situaciju. Nadam se da ću se što pre vratiti u Ameriku", zaključio je košarkaš.