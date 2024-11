"Nama nije potreban neprijatelj": Milojević poručio Kuzmanoviću da pogleda bivšeg asa Partizana

Trener Crvene zvezde dodatno je pojasnio svoju izjavu poslije pobjede protiv Štutgarta.

Izvor: YouTube/FK Crvena zvezda/MN Press

Trener Crvene zvezde rekao je poslije ubjedljive pobjede protiv Štutgarta da mu je veoma zasmetala izjava Zdravka Kuzmanovića, koji je poželio Štutgartovim navijačima "da sve bude u redu i da njihov tim pobijedi Crvenu zvezdu".

Kuzmanović, bivši reprezentativac Srbije, odgovorio mu je na društvenim mrežama da je ponosan Srbin, da navija za Zvezdu, a da je 130 puta igrao za Štutgart.

Dok je objavljivao tu poruku, navijači su pitali Milojevića za njegovu poruku Kuzmanoviću i na konferenciji poslije meča.

"Nije mene motivisala izjava Zdravka Kuzmanovića. Samo sam htio da kažem da ne treba da budemo takvo društvo. Ako ste privatno to uradili, uradili ste, ne možete javno to da kačite na mreže. Ja nemam mreže, to su mi poslali i zasmetalo mi je. Ako imamo reprezentaciju mi smo dužni da podržimo reprezentaciju. Imamo TSC, ja im od srca želim uspjeh u Evropi. To bih uradio i Partizanu, nema veze što sam trener Crvene zvezde. Mi smo mala zemlja i potrebno nam je jedinstvo. Nama ne treba neprijatelj, sami smo sebi dovoljni. Sa druge strane, Zdravko Kuzmanović je prošle nedjelje bio ovdje, bio je ugošćen i ne mislim mu ništa loše. Ne mislim ništa loše o tome. Bio si u Štutgartu, igrao si, svaka čast... Reći ću samo ovo, Ljubomir Fejsa znatje gde je igrao, bio je ovdje sa Benfikom, igrao je kod mene u Al-Ahliju. Nikad takvu izjavu nije dao. Bio je i čestitao je. Treba Kuzmanović da bude oprezniji. Izjave od takvih igrača ne treba da budu takve, mislim da bi trebalo da bude malo obazriviji", rekao je Vladan Milojević.

