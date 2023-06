"JOKIĆ JE MJEŠAVINA DURENTA, KARIJA, MEDŽIKA, DANKANA I JANISA!" NBA šampion svima rekao: On je najbolji u istoriji

Nikola Jokić je odigrao najbolji plejof ikada, bar tako kaže Ričard Džeferson.

Izvor: Instagram/printscreen/nuggets

Igrao je za Nju Džersi Netse i o član petorke koja je redovno igrala NBA finala, pa ih gubila od LA Lejkrsa, a kasnije je nastupao za Milvoki Bakse, San Antonio, Golden Stejt, Jutu, Dalas i na rkaju je u Klivlendu osvojio NBA prsten. Posljednju sezonu u karijeri je igrao as Nikolom Jokićem u Denveru, a sada je Ričard Džeferson svima objasnio kakav je to igrač.

On je uporedio brojke srpskog centra sa brojkama velikana koji su bili MVP-evi finala i na kraju rekao: "Kada ljudi pitaju koliko je Jokić dobar - on je kombinacija Kevina Durenta, Medžika Džonsona, Tima Dankana, Stefa Karija i Janisa Adetokumba! Ovo je statistički najbolji plejof u istoriji!"

A kako je došao do ove procjene? Vrlo lako i precizno, upoređujući statistiku. Prvo je krenuo od toga da je Jokić imao preko 30 poena u proseku u ovom plejofu, a kada se to stavi u kontekst sve postaje jasno.

"Svi pričaju o ovim nevjerovatnim igrama, ali hajde da vidimo kako to izgleda. Pogledajte Kevina Durenta, on je poznat po postizanju koševa i ima četvrti najefikasniji plejof u istoriji. Kada je dobio priznanje za MVP-a finala imao je 28 poena po meču (2017 godine). Da li znate koliko je poena prosječno postizao Nikola Jokić? 30! Kevin Durent je jedan od najboljih poentera u istoriji, a Nikola Jokić nije imao toliko prostora kao što ga prave Klej Tompson i Stef Kari Kevinu Durentu. Tih Jokićevih 30 poena po meču je jako impresivnih 30 poena", počeo je Džeferson.

Nije tu stao, već se osvrnuo i na Jokićeva nadaleko čuvena dodavanja. A tu ga je uporedio ni manje ni više nego sa Medžikom Džonsonom.

"Da li da pričamo o dodavanjima? Sa strane poentiranja je kao Kevin Durent, ali hajde da pričamo o pasovima. Kada je Medžik Džonson prvi put bio MVP finala imao je 9,4 asistencija po meču. Jokić je imao 9,5. Možemo da kažemo da je sa strane poentiranja Kevin Durent, a sa strane asistencija Medžik Džonson. Pasovi su bili najveće oružje Medžika Džonsona. Kada ga gledamo kako je davao pasove Karimu na tacni i produžio mu karijeru kažemno da je zbog toga veliki."

Išao je dalje, pa je naglasio da je došao red da se porazgovara i o njegovim skokovima. Tu je po mišljenju Ričarda Džefersona sličan svom idolu Timu Dankanu.

"Ok on je Kevin Durent sa strane poentiranja, Medžik Džonson kada su dodavanja u pitnaju. Impresivan je. A da pričamo o skokovima, šta radi kada su skokovi u pitanju? E pa Tim Dankan je osvojio prvu titulu MVP-a finala sa 11,5 skokova po meču. A Jokić je imao 13,5! On je Tim Dankan u reketu!"

Znamo da Jokić zna da pogodi i trojku, ali koliko dobro zna da pogodi trojku? To je tek nestvarno, jer je procenat šuta srpskog centra bio skoro 50 odsto.

"Dakle imamo da je on Kevin Durent u napadu, Medžik Džonson kada su asistencije u pitanju i on je Tim Dankan skakanja. A da pričamo o procentima za tri? Stef Kari! Razumijemo da je ovo glavno oružje Stefa Karija i da mnogo više šutira, tako da neću da kažem da je Stef Kari, ali kada gledate procente on ima 46 procenata za trojku! Skoro pola, a dosta šutira. Dakle on je Kevin Durent kada su poeni u pitanju, Medžik Džonson za asistencije, Tin Dankan skokova i ima bolji procenat za tri od Stefa Karija.", istakao je on.

Na kraju se dotakao i "slabe tačke" MVP-a finala NBA lige, odbrane. A koliko je to njegova slaba tačka govore brojke.

"A šta je sa odbranom? To je najveća mana na koju smo htjeli da se žalimo kada je postao MVP. Pogledajte ovo, kada je osvojio prvu titulu MVP-a finala Janis koji je bio najbolji defanzivac lige je dozvoljavao 39,7 odsto ubačenih šuteva rivalima. Jokić ima 39,8, ljudi, on je Janis u odbrani. Ja ne kažem da on radi iste stvari kao Janis u odbrani, ali brojke ne lažu.", završio je svoju sjajnu analizu Ričard Džeferson.