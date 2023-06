MIŠKO RAŽNATOVIĆ NAPRAVIO NAJVEĆU PREVARU U ISTORIJI KOŠARKE! Hrvat u čudu: "Nije mi jasno kako je uspio da ga sakrije"

Čuveni hrvatski trener Neven Spahija oduševljen je Nikolom Jokićem i traži da Miško Ražnatović zbog toga dobije NBA prsten.

Miško Ražnatović izveo je najveću prevaru u istoriji košarke sa Nikolom Jokićem. To je izjavio čuveni hrvatski trener Neven Spahija. On je oduševljen partijama i načinom igre srpskog centra, novog šampiona NBA lige, a u svom stilu prokomentarisao je i kako mu je sve to izgledalo. Puno pohvala iznio je na račun poznatog košarkaškog agenta.