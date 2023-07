Za Srbiju neće igrati stranci! Oglasio se Svetislav Pešić: Kod mene ne može, ali desiće se!

Selektor "orlova" Svetislav Pešić reagovao poslije priča da bi za Srbiju mogli da igraju stranci.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić objaviće danas u 16 časova konačno spisak igrača na koje računa za Svjetsko prvenstvo, a na njemu neće biti brojnih košarkaša poput Nikole Jokića, Vasilija Micića, Ognjena Jaramaza, Stefana Jovića... Jasno je da će Srbija biti slabija nego inače na Mundobasketu na Filipinima, Japanu i Indoneziji i stoga se prethodnih dana vodila diskusija - da li je vrijeme za stranca?

Najveći dio javnosti negoduje na sam pomen pozivanja košarkaša sa drugim pasošem u redove "orlova", čak i po cijenu neuspjeha, dok se ove teme dotakao i selektor Svetislav Pešić u emisiji "Sportlajt" na Sportklubu. Poručio je da su i njega mnogi pitali istu stvar, ali njegov stav se ne mijenja - nema prostora da se zove stranac.

"Posljednjih dana me zovu drugari i pitaju da li ću da uzmem stranca. To ti je kao što u Zvezdi ne mogu da igraju muslimani ili Hrvati, a ovdje stranci. Nećemo zvati za sada, vjerovatno dok sam ja trener reprezentacije neće biti stranaca. Nikad ne reci ne, ne zbog toga što sam ja protiv stranaca, baš naprotiv, ali jednog dana to će se desiti. Košarka je globalni sport, a mi živimo u globalnom svijetu", kazao je Svetislav Pešić i time otklonio sve dileme.

Podsjetimo, brojni košarkaši koji su igrali za Crvenu zvezdu i Partizan prethodnih godina dobili su srpski pasoš i kao takvi imaju pravo da nastupaju za "orlove", a svakako je Kevin Panter najkvalitetniji među njima i često se spominjao kao potencijalna opcija Srbije, ako naravno dođe do toga da stranci igraju.

Sudeći po izjavi selektora Pešića, neće ih biti bar na spisku za predstojeće Svjetsko prvenstvo koje se igra od 25. avgusta do 10. septembra, a na kome će "orlovi" u grupnoj fazi igrati protiv Kine, Južnog Sudana i Portorika.